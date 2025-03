Firenze, anziana borseggiata nel parcheggio del suo condominio

Firenze, 29 marzo 2025 – Anziana borseggiata nel posteggio condominiale mentre parcheggia: è successo intorno a mezzogiorno e mezzo, in via di Santa Maria a Cintoia a Firenze.

Il delinquente ha approfittato del momento in cui il cancello condominiale si è aperto per seguire la donna, 88enne che stava rientrando a casa in automobile, per intrufolarsi nel piazzale. A raccontare l’episodio il vicino che l’ha soccorsa, Gino Ferro, che è anche volontario del contiguo circolo Mcl di San Bartolo a Cintoia.

“Il cancello è automatico e rimane aperto qualche secondo dopo che è passata la macchina – spiega – Appena è uscita dall’automobile si è avvicinato un uomo e le ha detto: 'signora, attenta, le sono caduti dei soldi di tasca'. La mia vicina si è chinata a guardare, lui di soppiatto ha aperto lo sportello dietro e ha rubato la borsa che era appoggiata sul sedile. Appena se ne è accorta mi ha chiamato in soccorso, ma ormai il ladro si era già defilato”.

“Non ho potuto fare altro che accompagnarla dai carabinieri per fare denuncia – continua Gino – Era molto scossa. Oltre ai soldi, le hanno rubato anche il telefono, le ho prestato uno mio vecchio, perché per un anziano è necessario averne uno sempre a portata di mano per qualsiasi emergenza. Meno male le chiavi di casa le aveva già in mano, se no le toccava pure a cambiare la toppa di casa, un'ulteriore spesa”.

Il ladro ha sfruttato la pioggerella di stamani per celarsi: “Il condominio ha un impianto di videosorveglianza, ma non è detto che riusciranno a identificare il ladro, perché aveva il cappuccio tirato su – considera il vicino – In un episodio analogo poco tempo fa infatti non ci riuscirono per questo motivo. In quell’occasione hanno truffato un’altra condomina anziana con il trucco del falso incidente al figlio: l’hanno chiamata fingendo di essere forze dell’ordine e sostenendo che ci voleva un risarcimento immediato, perché il figlio aveva investito e ucciso una persona sulle strisce e il figlio era stato portato in caserma, se no sarebbe finito in carcere. Poi si sono presentati a casa e le hanno preso tutti i soldi e i gioielli. Ovviamente dopo ha capito, ma al momento di analizzare le immagini, il falso inviato era nascosto dal cappuccio”.

Ladri e truffatori infatti approfittano del grande condominio composto da tanti palazzoni dove è più facile passare inosservati e le vittime predilette sono proprio gli anziani: “Un’altra volta successe che suonarono a una donna sola in casa: ‘C’è posta da firmare!’. Nel tempo che attraversava tutto il condominio, un complice nascosto per le scale entrò in casa le prese la borsa e fuggì da un altro lato. Si stanno accanendo con tutte le donne anziane della strada – conclude Gino – e ogni volta che accade non si danno pace, stanno male, rischiano un infarto. Al circolo cerchiamo di fare sensibilizzazione sugli anziani, è importante essere informati e pronti a non cascarci”.