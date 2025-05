Rapina a Firenze: studente americano aggredito in via Nazionale

Firenze, 2 maggio 2025 – Uno studente americano di 22 anni è stato rapinato la scorsa notte a Firenze, precisamente in via Nazionale. Il giovane, che era in compagnia di alcuni amici per trascorrere la serata, è stato improvvisamente assalito da un gruppo di quattro ragazzi. Uno di loro avrebbe strappato con forza alcune collanine che il giovane portava al collo.

Nonostante il tentativo di fuga iniziale, la polizia, prontamente intervenuta grazie alla segnalazione di un amico della vittima al numero di emergenza 112, è riuscita a fermare e arrestare due dei presunti aggressori. Si tratta di un ventitreenne e un ventiquattrenne di origine marocchina, già noti alle forze dell'ordine per reati legati al patrimonio e alla droga.

Gli altri due ragazzi coinvolti sono riusciti ad allontanarsi con il bottino. I due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura di Firenze, su indicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, e sono in attesa di essere processati per direttissima.