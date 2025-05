Scippa un’anziana in chiesa e gioca tutto al Gratta e vinci

Sansepolcro (Arezzo), 11 maggio 2025 – Derubata dei soldi mentre si trova in chiesa, ma il responsabile viene di lì a poco individuato. È successo tutto nell’arco della mattinata di ieri a Sansepolcro e non solo. La vittima è un’anziana di 86 anni, residente nella città pierfrancescana, che intorno alle 9 si era recata in cattedrale poco prima dell’inizio della Santa Messa. Non c’era gente in quel momento e – stando a quanto risulta – la donna si sarebbe messa in ginocchio su una panca per recitare una preghiera; con sé aveva la borsa, dalla quale il ladro, approfittando della situazione di raccoglimento, ha sfilato i due portafogli che erano all’interno per poi uscire e darsi alla fuga lungo via Matteotti in direzione dell’Arco della Pesa. La signora si è ben presto accorta dello scippo e a quel punto l’unica cosa da fare era rivolgersi ai carabinieri della locale Compagnia; in base alle segnalazioni raccolte, è stata contattata la polizia municipale (dimostratasi subito collaborativa) perché lungo il tragitto compiuto dal malvivente sono posizionate le telecamere della videosorveglianza, che in effetti hanno permesso di smascherarlo, anche se aveva tentato di rendersi irriconoscibile indossando una mascherina di quelle utilizzate nel periodo della pandemia. Nello specifico, si tratta di un 40enne che vive a Monterchi e che è già noto alle forze dell’ordine per precedenti dello stesso genere.

Inconfondibile anche l’abbigliamento dell’uomo, che aveva gettato i due borselli in un vicino contenitore dei rifiuti dopo essersi preso i 300 euro in contanti; è poi salito in autobus per andare ad Arezzo e qui si è giocato la somma al “Gratta e Vinci” senza vincere nulla, lasciando qualche tagliando per il pomeriggio. I militari lo hanno allora atteso intorno a mezzogiorno nella sua abitazione, pressoché certi del fatto che sarebbe tornato a casa.

E quando lo hanno visto, non vi sono stati dubbi: i vestiti che indossava erano gli stessi ripresi dalla telecamera e, messo alle strette, l’uomo non ha potuto fare altro che confessare, indicando anche il punto nel quale si era sbarazzato dei due portafogli, che sono stati recuperati assieme ai documenti della donna.

Per il 40enne, non sussistendo più la flagranza di reato, è scattata la denuncia a piede libero. Il parroco della cattedrale, monsignor Giancarlo Rapaccini, ieri era fuori sede e non ricorda un caso simile in chiesa, anche se ha detto che proprio il giorno prima dalla sacrestia erano spariti 30 euro. Due colpi a distanza di 24 ore, insomma: da capire se vi possa essere un collegamento.