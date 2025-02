Raffica di furti tra Cortona e Arezzo, i residenti: "Siamo esasperati"

Una vera e propria scia di furti ha interessato la frazione cortonese di Fratta Santa Caterina nella serata di venerdì scorso. Almeno 5 le abitazioni dove i malviventi sono riusciti ad entrare e a rubare quanto più possibile, mentre altre abitazioni hanno subito il tentativo, ma senza andare a segno. Una banda di ladri avrebbe agito indisturbata tra le 18,30 e le 19 facendo una vera e propria razzia e colpendo in maniera certosina molte abitazioni a poca distanza l’una dall’altra. Le prime case visitate dai ladri sono state quelle in prossimità della chiesa della frazione. Poi i ladri si sono diretti in direzione dell’ospedale Santa Margherita colpendo altre abitazioni. Non è nemmeno escluso che la banda sia composta da più persone che abbiano agito in contemporanea. Bottini consistenti in alcuni casi. Rubati oro e preziosi oltre soldi contanti. In una abitazione di una signora che si trovava fuori Cortona per vacanza, sono riusciti a smurare e portare via anche la cassaforte. Non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi mesi i ladri hanno preso di mira le abitazioni della frazione con una certa continuità facendo crescere la preoccupazione tra i residenti che ora invocano maggiori controlli. "Siamo esasperati dalla situazione – ci racconta un residente della zona colpito il giorno dell’epifania dall’ennesimo furto – le razzie sono sempre più frequenti. Agiscono indisturbati al calare della sera e devastano tutto quello che trovano". I residenti si sono anche organizzati con una chat su Whatsapp "Fratta sicura" per cercare di segnalare in tempo reale situazioni sospette . Durante la settimana appena trascorsa, sempre nel cortonese, nella frazione di Montecchio del Loto, si sono verificati altri casi di furti, questa volta ai danni delle auto in sosta di fronte alla palestra comunale della frazione. Colpite numerose vetture dei genitori degli atleti che erano in quel momento presenti per allenamenti in palestra. Rotti i finestrini e rubato tutto ciò che era in quel momento disponibile all’interno.. Altri casi di furto si segnalano nella località aretina del Matto. Anche qui i residenti si sono organizzati con un gruppo Whatsapp per segnalazioni sospette. Venerdì sera l’ennesimo furto ed è tornata la paura.

Laura Lucente