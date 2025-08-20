Dal Mestolo al Mercato Internazionale. Dietro l’angolo un autunno da gustare

Sta per partire la grande stagione delle fiere. Un ponte ideale dall’estate all’inverno che va dal mestolo ai mercatini di Natale passando dall’immancabile mercato internazionale per un autunno ricco di eventi. Si inizierà il 9, 10 e 11 settembre con la Fiera del Mestolo, dopo la tre giorni di settembre tornerà dal 10 al 12 ottobre ad Arezzo la diciannovesima edizione del Mercato Internazionale: una delle conferme dell’autunno che promette il giro del mondo del gusto insieme a Confcommercio. Il centro si prepara ad accogliere una delle rassegne più consolidate che dal venerdì alla domenica invaderà il cuore della città con oltre 300 stand internazionali, per un’esperienza tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da ogni continente. Sono infatti 195 gli espositori stranieri, da 35 Paesi, che riempiranno le vie e le piazze: l’Arena Eden, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, piazza San Jacopo e Sant’Agostino. In arrivo specialità culinarie da tutto il mondo: dall’asado argentino alla cucina kosher israeliana, dalla paella spagnola con spettacoli di flamenco alla pita greca, passando per picanha brasiliana e Angus irlandese.

Poi specialità europee: dai formaggi olandesi alle birre belghe, lo speck e i canederli del Sudtirolo, le eccellenze asiatiche e i sapori americani. Senza dimenticare il territorio, saranno infatti presenti oltre 90 espositori aretini con tanti prodotti artigianali. A San Jacopo tornerà il Mercato con Campagna Amica con prodotti a km zero e produzioni aretine. Non è finita qui, dopo poco più di un mese il 15 novembre, partirà la lunghissima maratona della Città di Natale con il ritorno del mercato tirolese.

Angela Baldi