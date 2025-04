Ruba alimenti al Carrefour. Giovane ladro identificato grazie alle telecamere

È accaduto di nuovo. La notte del 30 marzo scorso, qualcuno si è introdotto all’interno del supermercato Carrefour, rubando generi vari, tra cui confezioni di alimenti e altri beni, per un valore di qualche centinaio di euro.

Immediata la denuncia dei titolari ai carabinieri alla locale stazione che hanno avviato le indagini sul territorio, fino a riuscire a dare un’identità al presunto autore, identificato in un giovane residente in Media Valle.

Ad aiutare le investigazioni dei militari di Piazza al Serchio i sistemi di videosorveglianza presenti, sia all’interno dell’esercizio, quanto quelli all’esterno e che garantiscono il circuito pubblico di controllo cittadino. Si tratta del quinto episodio avvenuto negli ultimi mesi in cui ad essere presi di mira sono stati supermercati della Garfagnana e della Media Valle, ma conforta che in tutti i cinque casi i responsabili sono stati sempre identificati e affidati alla giustizia, nonché, in due di queste circostanze, arrestati nella flagranza di reato dai militari della stazione della compagnia di Castelnuovo.

Due gli elementi che risaltano in questa storia. Da una parte l’immediata risposta delle forze dell’ordine nell individuare i responsabili, appunto, ma dall’altra anche le condizioni di difficoltà economica che spingono sempre più soggetti, anche di estrazione diversa, a rubare per poter assicurarsi qualcosa da mangiare o per altri scopi. Nello stesso tempo gli impianti di video sorveglianza, sebbene non fungano da deterrente, sono sicuramente fondamentali per riuscire a identificare gli autori dei reati e assicurargli alla giustizia.

Ciò che conta è che, in questo come nei precedenti casi, il presunto autore sia stato fermato e che paghi la giusta pena per il furto commesso, oltre ad augurarsi che fatti analoghi si riducano, dato che eliminarli del tutto è cosa impossibile.