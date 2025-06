Incontro tra 'Pallamano a ruota libera' e il ministro Locatelli per l'inclusione sportiva

I ragazzi di "Pallamano a ruota libera" hanno incontrato il ministro delle disabilità Alessandra Locatelli, alla quale hanno avuto modo di spiegare il loro progetto tutto pratese di inclusione all’insegna dello sport. E’ accaduto a Civitavecchia durante l’evento organizzato all’interno del Villaggio Italia, in uno dei porti toccati dalla nave scuola Amerigo Vespucci. Al ministro Locatelli i ragazzi ed i loro accompagnatori hanno mostrato il cortometraggio dal titolo "La normalità è un gioco di squadra, a te la palla", girato dagli stessi partecipanti al progetto nel nuovo campetto multisport di via Turchia, fiore all’occhiello per Prato. Durante l’evento di Civitavecchia, i ragazzi si sono anche messi in gioco insieme al ministro, giocando tutti insieme in carrozzina su un campetto ricreato nel porto con, sullo sfondo, la meravigliosa Amerigo Vespucci. "Un’esperienza importante per il nostro progetto, ci ha permesso di farci conoscere da realtà e istituzioni nazionali - spiega il referente del progetto ‘Pallamano a ruota libera’ Claudio Alunno –. Crediamo che sia arrivato ormai il tempo di sostituire il termine inclusione con normalità, perché ognuno vive la sua normalità in base alle proprie abilità, e noi celebriamo le differenze giocando di squadra." Massimiliano Martini