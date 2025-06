Incidente a bus di turisti filippini. Paura e feriti sulla Siena-Bettolle

Incidente stradale per un pullman turistico, con a bordo 56 persone di origine filippina, lungo la Siena-Bettolle, in località Pietraia, in direzione Siena ma nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo. Quattro i feriti, uno dei quali in codice rosso, tre in giallo. Da una prima ricostruzione non sembra siano coinvolti altri veicoli: per cause da chiarire il pullman sarebbe sbandato riportando danni alla fiancata destra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 di Arezzo, con l’elisoccorso Pegaso 1, ambulanze infermierizzate, un’automedica e il gruppo maxi emergenze, procedura attivava in considerazione del numero dei passeggeri a bordo del bus. Presenti anche vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile per assistere i passeggeri illesi. A parte i quattro feriti portati in ospedale, gli altri passeggeri hanno ricevuto supporto psicologico e logistico.

I vigili del fuoco di Siena invece sono intervenuti ieri alle 13 in strada di Montechiaro perché una ventina di pannelli solari sul tetto di un magazzino agricolo hanno preso fuoco. Grazie all’opera dei pompieri è stata salvata la copertura della struttura. Sono rientrati al comando alle 15.45. Nel pomeriggio, invece, c’è stato bisogno di loro perché una donna è finita fuori strada con l’auto sulla bretella che collega il Ruffolo alla Siena-Grosseto. Non ha riportato conseguenze gravi.