Passaggio del collare al Rotary Galilei. Laìno Mori presidente

Tradizionale cerimonia del passaggio del collare per il Rotary Club Pisa Galilei al Grand Hotel Duomo, protagoniste due donne. Per il secondo anno consecutivo la presidenza va ad una donna: Cornelia Làino Mori, imprenditrice, succede all’avvocato Elena Pepe. Consegnati i riconoscimenti Paul Harris a Gianluca Fornari, Giovanni Pochini, Francesco Benedetti e Roberto Cela per il servizio reso a favore del Club. La nuova presidente Làino Mori ha ringraziato per la fiducia ricevuta, pronta a guidare il Club con "lucidità, lungimiranza, dedizione e trasparenza". il consiglio direttivo è composto da Andrea Maestrelli e Giampaolo Russo vice presidenti, Gianluca Fornari segretario, Giovanni Pochini Prefetto, Fabrizio Dendi tesoriere, Giuseppina Di Lauro e Federico Papineschi consiglieri, Elena Pepe past president e Claudio Gelli presidente incoming.