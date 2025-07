Rotary Pisa Galilei, passaggio del collare: continuità al femminile

Pisa, 1 luglio 2025 – In un clima di grande familiarità e partecipazione, soci e ospiti del Rotary Club Pisa Galilei si sono ritrovati presso il Grand Hotel Duomo per la tradizionale cerimonia del passaggio del collare, che quest’anno ha visto protagoniste due donne, Per la prima volta, infatti, la Presidenza è affidata, per il secondo anno consecutivo ad una donna: la dottoressa Cornelia Làino Mori, imprenditrice, succede all’avvocato Elena Pepe.

Nel corso della serata, la Presidente uscente, dopo aver ringraziato l’intero consiglio direttivo (Massimo Chiarugi e Francesco Sarti Vice Presidenti, Gianluca Fornari Segretario, Giovanni Pochini Prefetto, Simone Bernardoni Tesoriere, Stefano Del Prato e Luigi Doveri Consiglieri, Ignazio Bulgarella Past President e Cornelia Làino Presidente Incoming), i Presidenti di Commissione ed i soci tutti, ha ripercorso le principali iniziative portate avanti durante il suo mandato: un intervento che ha messo al centro la fiducia come valore guida, l’attenzione verso i giovani e le persone che vivono nella solitudine, nel silenzio e nella chiusura. A loro sono stati dedicati progetti concreti, volti a portare vicinanza, ascolto e inclusione. Non sono mancati i riferimenti all’impegno verso il territorio, con iniziative tese a riscoprire l’identità profonda della città di Pisa, valorizzandone le molteplici sfaccettature culturali, storiche e sociali.

Nel corso della serata sono stati consegnati i riconoscimenti Paul Harris a Gianluca Fornari, Giovanni Pochini, Francesco Benedetti e Roberto Cela per il servizio reso a favore del Club. La serata del passaggio di consegne, ha ricordato Elena Pepe, “è un momento di gioia, di gratitudine e di speranza. È la celebrazione di ciò che il Rotary rappresenta: un servizio che si rinnova ogni anno, che si trasmette come un testimone nella staffetta da una mano all’altra, in un gesto che unisce memoria e futuro, responsabilità e fiducia”.

A raccogliere il testimone è stata la nuova Presidente Cornelia Làino Mori, che ha preso la parola per ringraziare per la fiducia ricevuta: pronta a guidare il Club con “lucidità, lungimiranza, dedizione e trasparenza”. Cornelia Laino Mori si è laureata in Giurisprudenza in Pisa, con uno spiccato spirito di service, è da diciassette anni in Fondazione Airc, quindici dei quali alla vicepresidenza del Comitato Toscana.

La nuova Presidente ha confermato la volontà di proseguire nel solco dei valori rotariani di servizio, amicizia, diversità integrità e leadership con rinnovata energia e apertura. La nuova Presidente, dopo aver richiamato l’invito ad essere “Uniti per fare del bene” ha presentato il Consiglio Direttivo che la affiancherà: Andrea Maestrelli e Giampaolo Russo Vice Presidenti, Gianluca Fornari Segretario, Giovanni Pochini Prefetto, Fabrizio Dendi Tesoriere, Giuseppina Di Lauro e Federico Papineschi Consiglieri, Elena Pepe Past President e Claudio Gelli Presidente Incoming. La serata si è conclusa con il suono congiunto della campana che ha segnato un passaggio non solo formale, ma vissuto nella pienezza dello spirito di servizio e amicizia che da sempre anima il Rotary.