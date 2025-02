Quali sono i 10 migliori ospedali in Toscana, la classifica

Firenze, 28 febbraio 2025 - La Toscana si conferma un punto di riferimento per la sanità. Nella classifica internazionale "World's Best Hospitals 2025", stilata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con Statista, uno dei migliori ospedali del 2025 nel mondo si trova proprio in Toscana. E quelli che non si trovano nella graduatoria mondiale, occupano comunque posizioni molto importanti nella classifica nazionale. Ecco dunque qual è l'ospedale toscano tra i migliori al mondo e quali sono i 10 migliori in Toscana secondo Newsweek.