Lavori sul ponte del Rio Torto. Nuova viabilità

Hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria sul Ponte del Rio Torto, situato lungo la SR 435 nel Comune di Buggiano. Per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza, a partire da ieri, in

direzione Pescia, è istituito il senso unico sulla strada comunale via Buonarroti per ovviare alla chiusura della SR 435. In direzione Montecatini Terme, gli utenti della strada dovranno utilizzare i percorsi alternativi appositamente segnalati lungo la rete viaria comunale. Per quanto riguarda il trasporto pubblico non sono previste modifiche al servizio di trasporto pubblico in direzione Pescia. In direzione Montecatini Terme, invece, nelle fasce orarie di maggiore afflusso (6–8, 13–15 e 17.30–18.30), i mezzi pubblici seguiranno il percorso alternativo: Pescia – Santa

Lucia – rotatoria CioniSport – Via Francesca Vecchia – Via Romana – Via Livornese di Sopra – Via Santa Maria, fino all’intersezione semaforica con la SR435, dove riprenderanno il consueto tracciato.

Per tutte le altre corse durante la giornata, sarà adottato un itinerario leggermente modificato che prevede il passaggio da Pescia – Via Garibaldi – Viale Marconi – Via degli Alberghi – Via Romana

– Via Livornese di Sopra – Via Santa Maria, fino all’intersezione semaforica e successivo rientro sulla SR435.

L’amministrazione provinciale invita i cittadini alla massima collaborazione e raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica provvisoria presente sul territorio.