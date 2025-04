Da Leonardo a Pinocchio. Gli eventi dell’open week per scoprire il territorio

MONTECATINI

Un ricco programma di iniziative alla scoperta delle eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche della Valdinievole.

Presentata ieri nella sala consiliare del Comune di Montecatini Terme l’ottava edizione dell’Open Week da Leonardo a Pinocchio. La manifestazione prenderà il via venerdì 18 aprile e coinvolgerà quindici Comuni con eventi per tutti i gusti. "Open Week è un’iniziativa in cui crediamo, perché è un progetto che mira a unire e a creare valore, non per i singoli Comuni, ma per tutto il territorio e questo è possibile solo grazie alla collaborazione di tutte le amministrazioni coinvolte- spiega Claudio Del Rosso, sindaco di Montecatini Terme, Comune capofila dell’Ambito Valdinievole -. Nei prossimi giorni andremo a mostrare le nostre bellezze, che a volte trascuriamo perché siamo abituati a vederle, ma noi abbiamo un grande potenziale, che va da Leonardo a Pinocchio e che dobbiamo sfruttare meglio".

Per l’occasione da venerdì 18 aprile e fino a domenica 4 maggio sono in programma aperture straordinarie e visite guidate nei musei, mostre d’arte, escursioni in bicicletta, passeggiate, laboratori didattici, presentazioni di libri, degustazioni di prodotti tipici e altro. Un evento che mira a promuovere le eccellenze di questa parte di Toscana, oggetto di studio di Leonardo da Vinci e patria del burattino più famoso del mondo.

"L’ottava edizione dell’Open Week -afferma l’assessore alla cultura e al turismo del Comune di Larciano Sara Sostegni- è un’opportunità speciale per valorizzare il nostro Padule di Fucecchio e i nostri borghi di Larciano Castello e Cecina, ma non mancheranno visite al Museo della Civiltà contadina e alla galleria Cvm Venio". Pone l’accento sugli eventi a carattere culturale e non solo Monica Marraccini, vicesindaco e assessore alla cultura e al turismo del Comune di Monsummano Terme: "A Monsummano i nostri musei cittadini saranno protagonisti con tante occasioni per immergersi nell’arte e nella storia del territorio. Il 4 maggio, inoltre, tornerà l’appuntamento con ‘Cammin gustando’, camminata degustativa alla scoperta dei percorsi micologici e del colle di Monsummano".

A Lamporecchio, patria del brigidino, il 2 maggio si terrà la quarta edizione del Festival del sorriso, mentre "il 3 maggio il centro cittadino - annuncia Serena Bavuso, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Lamporecchio - si animerà con ‘Il berlingozzo tra uscio e bottega’, un’iniziativa straordinaria con degustazioni e altro, volta a far conoscere proprio questo tipico dolce". "A Pieve a Nievole si punterà - afferma il vicesindaco e assessore Erminio Maraia- sull’evento ‘Arte in vetrina’, con esposizione delle opere degli allievi del Cantiere d’arte, coordinati dai maestri Laura Corre e Andrea Mattiello, nei negozi di Pieve a Nievole e su ‘Pieve in festa’ il 25 aprile, in occasione della festività del patrono di Pieve a Nievole e della Liberazione". Mentre "a Serravalle Pistoiese il 25 aprile si terrà ‘De Gusto’ per assaporare le eccellenze enogastronomiche del territorio" dice l’assessore Maurizio Bruschi. Per info sul calendario completo degli eventi: www.open-week.it e www.valdinievoleturismo.it.

Luca Fabiani