"Usare l’imposta di soggiorno per abbattere gli aumenti"

Tari, il gettito dell’imposta di soggiorno deve essere destinato ad abbattere i costi per i cittadini. I gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Lega hanno presentato una mozione per chiedere che una parte di questa entrata venga destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di limitare l’aumento della tassa sui rifiuti a carico delle famiglie montecatinesi. Come dichiarato dall’Amministrazione comunale, le cartelle Tari consegnate in questi giorni a cittadini e attività registrano un aumento medio del 7,8% rispetto all’anno precedente. "Di fronte a questo incremento – dichiarano i consiglieri Alessandro Sartoni (Fdi) Karim Toncelli e Luca Baroncini (Lega) – è indispensabile adottare misure concrete per ridurre l’impatto sulle famiglie. La normativa vigente consente di utilizzare parte dell’imposta di soggiorno, aumentata a sua volta nei mesi scorsi, per coprire parte dei costi del servizio rifiuti. Una scelta di buon senso, possibile e doverosa".

Gli esponenti del centrodestra ricordano che "l’attuale quadro legislativo prevede che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno, introdotta per far fronte agli effetti del turismo – possa essere impiegato anche per il finanziamento della raccolta e smaltimento dei rifiuti, servizio spesso aggravato proprio dalla presenza turistica".

Sartoni, Toncelli e Baroncini aggiungono che "nella mozione viene chiesto già da ora che nel bilancio di previsione 2026 venga destinata una quota dell’imposta di soggiorno per coprire parte di questi costi, con l’obiettivo di sterilizzare almeno in parte gli aumenti a carico delle utenze domestiche. Proponiamo inoltre di valutare, già per il 2025, l’utilizzo di una quota dell’avanzo di bilancio o di altri fondi reperibili per intervenire sulla rata di conguaglio non ancora fatturata e che sarà da pagare a fine anno".