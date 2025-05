Il riordino del verde. Bando da 850mila euro. In arrivo una sentinella

Montecatini Terme, 8 maggio 2025 – “Stiamo lavorando al nuovo contratto per l’affidamento della gestione del verde, in attesa della scadenza di quello attuale, prevista a novembre. Purtroppo, l’ultima gara, fatta prima dell’arrivo della nostra amministrazione, è stata effettuata con il criterio del massimo ribasso e i risultati non sono stati eccelsi”. Luca Bini, assessore all’ambiente e ai lavori pubblici, annuncia novità importanti per un settore vitale nella vita della città, anche dal punto di vista turistico. Il Comune ha un piano di investimenti e di riorganizzazione per la manutenzione del verde. Il settore è senza dubbio una delle questioni più dibattute a livello politico, e non solo, a Montecatini. “Nel prossimo bando di gara – spiega Bini – aggiungeremo 350mila euro in più per il servizio, portando l’investimento complessivo a 850mila all’anno, una cifra senza dubbio importante che consentirà di curare in modo migliore vari aspetti di questa attività”.

Bini spiega anche alcune novità tecniche che, nelle intenzioni dell’amministrazione, andranno a rendere più efficiente il servizio. “Da quando ci siamo insediati noi – sottolinea – pur restando alcune problematiche, l’attività è senza dubbio migliorata . Servono comunque azioni incisive. Per questo, abbiamo deciso di prevedere una figura tecnica che svolga a tempo pieno la funzione di esecutore del contratto, verificando ogni giorno come viene svolto il lavoro e impartendo indicazioni , e segnalando subito eventuali criticità”.

Oltre all’utilizzo quotidiano di una figura tecnica preparata, l’amministrazione punta a rendere più modulabile li lavoro svolto. “L’impiego delle squadre addette ai vari compiti – dice l’assessore Bini – sarà disposto in relazione alle effettive necessità di impiego nei vari periodi dell’anno. È inutile avere quattro squadre in azione quando non servono e trovarsi senza personale nei giorni in cui sappiamo già che c’è da fare di più. Se lavoriamo con un’ottica diversa, potremo assistere a cambiamenti importanti sui risultati”.

Nelle scorse settimane, l’erba ormai troppo cresciuta e rigogliosa nelle aiuole dove sorgono anche alberi, dalla zona musicisti è stato segnalato in vari punti della città. L’amministrazione ha spiegato che il recente maltempo ha rallentato il lavoro degli addetti che, comunque, nei giorni successivi, hanno provveduto a rimettersi in pari. È certo che i cittadini, vista anche la grande tradizione di cura del verde, da parte del Comune e delle Terme, che ha contraddistinto Montecatini nei decenni passati, attendono con ansia di conoscere gli esiti della nuova gara.

Daniele Bernardini