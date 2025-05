Via Respighi, c’è l’ok al rilancio da 400mila euro

Via Respighi, c’è il progetto di riqualificazione. A dare il via il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh che ha risposto alle polemiche del consigliere Massimo Grassi. "Sono contento che l’opposizione - ha detto Kashi Zadeh - cambi idea dopo pochi mesi dall’aver votato in modo contrario alle risorse utili per la riqualificazione di via Respinghi. La riqualificazione della via, insieme a via di Casellina e via Giordano, è in fase di progettazione. Abbiamo già approvato in giunta l’11 marzo 2025 il progetto di fattibilità tecnico economica e siamo pronti adesso con il progetto esecutivo, di un valore di circa 400mila euro, per poter successivamente dare il via ai lavori tramite le aziende del nostro accordo quadro in essere".

Per l’amministrazione, la riqualificazione prevederà la manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi, la realizzazione della pista ciclabile che unisce la parte di via Ponchielli con la galleria di casellina, la riorganizzazione della sosta e della viabilità, il rinnovamento dell’illuminazione pubblica. "Mi spiace leggere tali polemiche infondate - ha concluso il vicesindaco - per lo più frutto di un voto contrario da chi lo scrive". Il consigliere Grassi aveva raccolto le proteste dei residenti per la scarsa manutenzione del fondo stradale nell’area.