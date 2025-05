Il ricco programma del Giugno Uzzanese

Presentato il ricco programma di iniziative del Giugno Uzzanese. Una scaletta che è già stata aperta con il successo di Buon Primo Maggio e che proseguirà già domenica, con la Festa del Carciofo in programma a Torricchio. "Dopo l’edizione zero – spiega il sindaco di Uzzano, Dino Cordio – proseguiremo con la Festa del Carciofo, a dimostrazione che Torricchio vuole continuare a crescere, poi, sempre in maggio, arriveranno gli appuntamenti al circolo Bardelli, con la cena del 17 maggio, con l’apericena e lo spettacolo di Gocce di Vita, il 24 maggio, la tombola in parrocchia, il 30 maggio, e la cena spettacolo della Misericordia, il 31 maggio. Per questa rassegna di appuntamenti l’amministrazione comunale investe 20mila euro, che valgono molto di più, per la visibilità che le associazioni e gli esercizi partecipanti acquisiscono grazie al programma di eventi. Sono tante le associazioni che contribuiranno al programma: oltre a Gocce di Vita, Avis, Pubblica Assistenza, Misericordia, Vab, Compagnia della Costa, Istituto Storico Lucchese". I momenti più importanti saranno quelli del 2 giugno, con il Cammino della Costituzione, del 19 giugno, con la sfilata di moda ‘E le stelle stanno a guardare’, del 28 giugno, con Sportambula, del 7 luglio, Botteghino’s Night, e del 23 agosto, con la Notte Bianco-Rosa organizzata da Mamò e Clarte, la festa che chiuderà il programma. "La Notte Bianco-Rosa, novità dell’anno scorso, la riproponiamo insieme alla Vab – spiega Stefano Masini, di Mamò e Clarte –. È un evento che vuol essere il nostro ringraziamento a Uzzano per la fiducia che ci ha accordato. La Vab curerà gli spazi gastronomici, poi ci saranno musica, giochi per bambini, mercatino, e in chiusura un allestimento tutto in bianco e rosa".

Emanuele Cutsodontis