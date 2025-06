Oggi lo ’start’ la stagione dell’ippodromo Sesana. Il dettaglio delle prime corse sulla pista termale

Cavalli in pista ricordando i grandi personaggi della città termale. Stasera al Sesana andrà in scena il primo convegno della stagione, con partenza della prima corsa alle 20,20 (i cancelli apriranno invece alle 18). Una riunione impreziosita dagli eventi collaterali, a cominciare dai sempre spettacolari fuochi d’artificio alla mezzanotte.

Come detto le corse saranno intitolate a grandi personaggi cittadini, il professor Dino Scalabrino, Sirio Maccioni, Celeste Aida Zanchi, Nori Andreini Galli e Raul Bellandi. La corsa di maggior dotazione è invece il premio Compleanno di Montecatini ed è una condizionata riservata ai puledri di tre anni con in sulky i gentlemen. Può essere l’occasione per George, un portacolori della scuderia Casillo di togliersi la qualifica di maiden, dopo tre secondi posti quasi consecutivi. C’è però l’incognita della pista piccola, affrontata per la prima volta. In ottima forma anche Gand Model come dimostra la recente vittoria a Napoli. La sorte però non è stata benigna con lui mandandolo all’esterno di tutti dietro l’autostart. Da seguire anche i due cavalli allenati da Edoardo Baldi, Gaston che avrà in sediolo Vittorio Miniero e Gina Cap con Guido Gnoffo.

Altra corsa per i tre anni è la prima del convegno, il premio Dino Scalabrino, per puledri che ancora non hanno mai vinto in carriera. I riflettori sono puntati su Mucho Cash, un francese di ottima genealogia, figlio del grande stallone Ready Cash e appartenente alla scuderia Mistero del manager Giorgio Sandi. Nelle quattro corse fin qui disputate, tutte all’ippodromo di Follonica, ha due piazzamenti. Dovrà guardarsi specialmente da Gilda Ors, cavalla dotata di un ottimo spunto di velocità e che probabilmente sarà la battistrada della corsa.

Sempre in tema di cavalli dalla grande genealogia c’è attesa per vedere in azione alla sesta corsa (premio Sirio Maccioni alle 22,45) Flash Wind con Giampaolo Minnucci, il driver di Varenne, in sulky. Si tratta di un figlio di Face Time Bourbon, il campione di Antonio Somma due volte vincitore dell’Amerique. Flash ha quattro anni e nell’ultima corsa vinta a Padova sembra aver risolto i suoi problemi che lo avevano portato sul tabellone degli squalificati in ben quattro delle sette corse disputate. Per questo stasera è chiamato a un bis dal sapore di conferma.

Naturalmente, come in ogni convegno all’interno dell’ippodromo sono previste dele attività collaterali e di intrattenimento per il pubblico di tutte le età, sempre in collaborazione con l’associazione culturale Pinocchio 3000. Stasera oltre allo spettacolo pirotecnico musica e animazione con Ringo dj, Christian Rinaldi e Lisa T, bancarelle del vintage, giro dell’ippodromo in carrozza e spazio per bambini.

N.G.