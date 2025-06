Montecatini compie 120 anni, si accendono le luci della festa: concerti ed esibizioni fino a notte

Montecatini, 29 giugno 2025 – Silvia Mezzanotte, una delle voci più belle del panorama musicale italiano, e il dj Fargetta, protagonista alla console con la musica anni Novanta e non solo, saranno le star della festa in programma questa sera, a partire dalle 21, in piazza del Popolo, per celebrare il 120esimo compleanno di Montecatini. Era il 1905, quando la città acquisì la sua autonomia rispetto a Montecatini Alto, rafforzando la sua identità turistica e termale. È stato l’ex assessore Bruno Ialuna, durante l’amministrazione di Giuseppe Bellandi, a inventare questo appuntamento, continuato poi dalle giunte successive.

La serata sarà aperta da Mezzanotte, una interprete poliedrica e un’artista tra le più apprezzate nel panorama italiano. Si esibirà in un concerto tributo dedicato a Mina. Sul palco sarà presente anche l’orchestra tutta al femminile Ensemble Le Muse, diretta dal maestro Andrea Albertini e reduce da un tour di successo in Italia e in Europa dedicato alle Musiche da oscar di Ennio Morricone. Durante la serata, la Banda molleggiata, apprezzata street band, si esibirà per le vie del centro cittadino in uno spettacolo in cui la qualità musicale dei brani si sposa con il teatro, con le coreografie corali e con la danza. I musicisti della band dondolano, volteggiano e ballano mentre suonano. Alle 23 scoccherà l’ora del Party’s 90 land con l’ospite d’eccezione Mario Get Far Fargetta, storico protagonista del Dj Time, il programma culto di Radio Deejay che ha spopolato a lungo, facendo record di ascolti. Con lo pseudonimo Get Far, Mario Fargetta ha prodotto e pubblicato brani fra i più suonati e ballati tra gli anni Novanta e Duemila, raggiungendo la vetta delle classifiche nazionali e internazionali. Dal 1988 si è occupato del mixaggio musicale delle due trasmissioni di Albertino, il Deejay Time e la Deejay Parade: i due programmi radiofonici di punta degli anni novanta. Proprio ispirandosi a questi programmi cult, verranno realizzate, sempre grazie alla collaborazione tra i due, svariate compilation ed effetti speciali che sul palco faranno da cornice a un tuffo nelle sonorità della disco anni Novanta per fare ballare e divertire fino a tarda notte. L’ingresso per assistere alle esibizioni in programma per il Compleanno di Montecatini è completamente gratuito.