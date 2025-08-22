Pinocchio Senza Fili, si comincia. Sessanta eventi nel parco di Collodi. Un teatro che genera comunità

Inizia oggi il fine settimana di teatro, musica e circo organizzato a Collodi per il ’Senza Fili Pinocchio Street Festival’ dall’associazione Senza Fili aps, collaborando con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, l’Associazione Internazionale Open Street aisbl di Bruxelles e l’Associazione Il Teatro Che Cammina di Treviso, con i contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Ministero della Cultura e il sostegno di Regione Toscana, Comune di Pescia, Essity Italy spa e Banca di Pescia e Cascina. L’evento più atteso dell’anno in Valdinievole coinvolgerà 24 compagnie in oltre 60 eventi nel Parco di Pinocchio, al Giardino Garzoni, nelle strade e nelle piazze di Collodi.

L’idea è quella di un teatro che genera comunità, uno spettacolo che mette sotto i riflettori la vita di un borgo e dei suoi abitanti, con un’espressione artistica fruibile da tutti i palati. Si apre un evento che da dieci anni coniuga cultura, comunità, gastronomia, artigianato artistico, con una serie di proposte di alta qualità. Il Pinocchio Street Festival è divenuto un crocevia di artisti provenienti da tutto il mondo, offrendo il meglio del Teatro di Strada e del Circo Contemporaneo internazionale, presentando progetti musicali e performance create per gli scenari che il borgo offre. Oltre 20 le proposte artistiche che ogni sera compongono la manifestazione. Si parte alle 19 con la sezione ‘Il Circo e la Strada’, dedicata alle compagnie girovaghe dello spettacolo popolare. Quest’anno il focus è sull’Argentina, con due compagnie di circo contemporaneo, il Duo Patagonia e la Compagnia Simpañia. Alle 22 la Piazza dei Mosaici del Parco di Pinocchio ospita ‘Mosaico Teatro’, carrellata di Teatro Comico e Visual Comedy: stasera è in programma Ginger, domani la Microband, domenica ecco Paolo Hendel, in trio con Andrea Kaemmerle e Riccardo Goretti.

Il finale, ogni sera, è al Giardino Garzoni, con ‘Buonanotte Suonatori’, ciclo di concerti e spettacoli comico-musicali che inizia oggi con Paul Morocco, prosegue domani con l’Ensemble Terzotempo in un omaggio a Lucio Battisti, e termina domenica con Kalimbata, ritmi e suggestioni africane. E poi, i micro-spettacoli di Collodi Castello, raggiungibile grazie a bus-navetta, con artisti di strada, circensi, performer, marionettisti e burattinai a regalare tante emozioni. La festa torna ad aprire alle 19, offrendo la possibilità di cenare in piazza, grazie alla collaborazione di associazioni e produttori locali nell’Osteria del Barbagianni. Inoltre il 24 agosto, giorno di San Bartolomeo, il borgo sarà invaso dall’artigianato artistico da tutta la regione, ceramica, pelle, vimini, legno e carta, protagonisti, dalle 18, del ‘Mercato di Geppetto’.

Emanuele Cutsodontis