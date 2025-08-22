La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
22 ago 2025
EMANUELE CUTSODONTIS
Cronaca
Pinocchio Senza Fili, si comincia. Sessanta eventi nel parco di Collodi. Un teatro che genera comunità

Prende il via un evento che da dieci anni coniuga cultura, comunità, gastronomia e artigianato artistico

Un momento della presentazione, al quale ha preso parte anche il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, della manifestazione che intratterrà la comunità di Collodi da oggi fino a domenica

Inizia oggi il fine settimana di teatro, musica e circo organizzato a Collodi per il ’Senza Fili Pinocchio Street Festival’ dall’associazione Senza Fili aps, collaborando con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, l’Associazione Internazionale Open Street aisbl di Bruxelles e l’Associazione Il Teatro Che Cammina di Treviso, con i contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Ministero della Cultura e il sostegno di Regione Toscana, Comune di Pescia, Essity Italy spa e Banca di Pescia e Cascina. L’evento più atteso dell’anno in Valdinievole coinvolgerà 24 compagnie in oltre 60 eventi nel Parco di Pinocchio, al Giardino Garzoni, nelle strade e nelle piazze di Collodi.

L’idea è quella di un teatro che genera comunità, uno spettacolo che mette sotto i riflettori la vita di un borgo e dei suoi abitanti, con un’espressione artistica fruibile da tutti i palati. Si apre un evento che da dieci anni coniuga cultura, comunità, gastronomia, artigianato artistico, con una serie di proposte di alta qualità. Il Pinocchio Street Festival è divenuto un crocevia di artisti provenienti da tutto il mondo, offrendo il meglio del Teatro di Strada e del Circo Contemporaneo internazionale, presentando progetti musicali e performance create per gli scenari che il borgo offre. Oltre 20 le proposte artistiche che ogni sera compongono la manifestazione. Si parte alle 19 con la sezione ‘Il Circo e la Strada’, dedicata alle compagnie girovaghe dello spettacolo popolare. Quest’anno il focus è sull’Argentina, con due compagnie di circo contemporaneo, il Duo Patagonia e la Compagnia Simpañia. Alle 22 la Piazza dei Mosaici del Parco di Pinocchio ospita ‘Mosaico Teatro’, carrellata di Teatro Comico e Visual Comedy: stasera è in programma Ginger, domani la Microband, domenica ecco Paolo Hendel, in trio con Andrea Kaemmerle e Riccardo Goretti.

Il finale, ogni sera, è al Giardino Garzoni, con ‘Buonanotte Suonatori’, ciclo di concerti e spettacoli comico-musicali che inizia oggi con Paul Morocco, prosegue domani con l’Ensemble Terzotempo in un omaggio a Lucio Battisti, e termina domenica con Kalimbata, ritmi e suggestioni africane. E poi, i micro-spettacoli di Collodi Castello, raggiungibile grazie a bus-navetta, con artisti di strada, circensi, performer, marionettisti e burattinai a regalare tante emozioni. La festa torna ad aprire alle 19, offrendo la possibilità di cenare in piazza, grazie alla collaborazione di associazioni e produttori locali nell’Osteria del Barbagianni. Inoltre il 24 agosto, giorno di San Bartolomeo, il borgo sarà invaso dall’artigianato artistico da tutta la regione, ceramica, pelle, vimini, legno e carta, protagonisti, dalle 18, del ‘Mercato di Geppetto’.

Emanuele Cutsodontis

© Riproduzione riservata