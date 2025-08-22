Andrea Pagni conquista il palco del Rockin’1000 di Cesena

Ha conquistato la Stella, Andrea Pagni, il musicista montecatinese presente per la decima volta a Rockin’1000, che allo stadio Dino Manuzzi di Cesena ha celebrato i dieci anni di vita. Rockin’1000 è il progetto che dal 2015 riunisce migliaia di musicisti da tutto il mondo per suonare insieme come un’unica gigantesca band. Pagni ha portato ancora una volta la sua energia, la sua passione e la sua tastiera a uno degli eventi collettivi più imponenti e coinvolgenti del panorama rock internazionale. Un traguardo importante che segna la sua presenza a dieci eventi targati Rockin’1000. Tra gli altri, la festa Ducati nel 2023 o le ventimila presenze del concerto di Milano Linate 2019, con addirittura un vero aereo come scenografia. "Essere di nuovo al Rockin’1000 è stata un’emozione fortissima – ha detto Pagni –. Ogni volta è come tornare a casa. Rockin’1000 è una realtà riconosciuta in tutto il mondo e farne parte da tanti anni è un onore immenso".

Il concerto ha visto la partecipazione di oltre mille musicisti e moltissimi ospiti di rilievo: Piero Pelù, Negrita, Diodato, Francesca Michielin, Lodovica Comello, Negramaro, FASK con la direzione di Peppe Vessicchio. Un’esperienza collettiva travolgente, dove la musica ha unito generazioni, stili e storie diverse sotto un unico grande cielo. Pagni racconta spesso quanto il progetto Rockin’1000 sia stato per lui fonte di ispirazione, a testimonianza di un legame profondo con lo spirito del progetto: "È molto più di un concerto, è un messaggio di condivisione, passione e libertà". Un decennio di emozioni, amplificatori e abbracci tra musicisti. E Andrea Pagni c’era. Pronto a esserci ancora, anche dal vivo, con il suo nuovo spettacolo Live & Loud: dietro le quinte del Rock. Un viaggio tra musica suonata dal vivo, immagini, storie e passione vera.

Gianluca Barni