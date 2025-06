C’è un problema con la maturità: troppe feste, lanci di uova, farina e coriandoli inquinanti

Livorno, 27 giugno 2025 – Non serve andare troppo lontano nel tempo, ma fermarsi agli anni Novanta: allora, chi superava l’esame di maturità nella maggior parte dei casi usciva da scuola senza troppe celebrazioni. Sì, c’erano a volte i parenti e qualche amico, spuntava qualche corona di alloro. Ma insomma tutto restava nell'ambito della sobrietà. Facendo un salto in avanti, negli ultimi anni non è più così.

Come si festeggia la maturità oggi

Certamente i tempi cambiano, ma l’eccesso di festeggiamenti ai maturati comincia a creare qualche problema. Il rito per chi esce dall’aula dopo l’interrogazione, di chi si libera dal peso di mesi di ansia, prevede spesso lancio di farina o di uova da parte degli amici. Mentre altri sono oggetto di una doccia di spumante o vengono ricoperti di stelle filanti. Il tutto avviene sulla soglia dell’istituto. Eccessi che cominciano a non piacere a diverse scuole, che cercano di correre ai ripari. Ma non c’è solo il pantano lasciato da farina e uova.

L’ordinanza del sindaco

Alcuni articoli utilizzati per festeggiare, come stelle filanti e coriandoli in plastica, inquinano. A tal punto che il sindaco di Livorno ha emanato una specifica ordinanza che vieta gli articoli in plastica. Sono permessi però i coriandoli in carta. Insomma, intorno alla nuova moda delle feste smodate per i maturati di fronte agli istituti montano le polemiche. Tanto più che, sempre a Livorno, la professoressa di una commissione all’Istituto tecnico industriale “Galilei” è scivolata sui residui di uova che erano stati lanciati da alcuni amici di un maturato per festeggiare. Risultato? La prof è finita in ospedale e gli esami orali sono stati momentaneamente sospesi.

La situazione in Liguria

Anche in Liguria, nello Spezzino, la festa ai maturati finisce sotto la lente d’ingrandimento. Tanto che la polizia locale ha sensibilizzato le scuole prima dell’inizio della maturità a consigliare feste il più sobrie possibili per evitare imbrattamenti e problemi legati alla sicurezza. Al liceo classico Costa si è scelto di far uscire i candidati dopo l’interrogazione da una porta secondaria, per disciplinare maggiormente queste festicciole improvvisate. Celebrare chi arriva al termine del percorso della maturità è più che lecito. Basta evitare di andare oltre, spiegano ancora una volta le autorità.