Maturità al via per 30mila studenti toscani. Prima prova: Pasolini e Borsellino tra le tracce

Firenze, 18 giugno 2025 – Maturità al via per oltre 30mila studenti toscani. Quello di oggi, 18 giugno, è il tanto atteso giorni della prima prova, che come di consueto vedrà i ragazzi confrontarsi con il tema scritto d’italiano. Sette le tracce da cui scegliere per il tema d’italiano, suddivise tra analisi del testo (Tipologia A), testo argomentativo (Tipologia B) e tema d’attualità (Tipologia C).

Le tracce includono Borsellino, Pasolini, Pievani e temi storici e ambientali per l'esame di maturità 2023.

Le tracce dell’esame di maturità 2025

Ma se l’intelligenza artificiale era tra le ipotesi più accreditate per l’attualità, la sorpresa è che tra i temi proposti non ci sono riferimenti a ChatGpt o similari. Gli autori delle due tracce scelte per la tipologia A (analisi del testo) sono Pierpaolo Pasolini e Giuseppe Tomasi di Lampedusa (un brano da "Il Gattopardo"), mentre per quanto per quanto riguarda l’analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B), le tracce prevedono lo storico britannico Piers Brendon con un testo sugli anni Trenta e il New Deal ("Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo"); il giornalista Riccardo Maccioni (un articolo sul tema del "Rispetto") e il filosofo e saggista Telmo Pievani (con il testo "Un quarto d'era (geologica) di celebrità" sull’impatto ambientale). Infine, per Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C), le tracce sono un testo del giudice Paolo Borsellino (testo "I giovani, la mia speranza") e Anna Meldolesi e Chiara lalli (con un testo "L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa").

I numeri in Toscana

In Toscana, come detto, saranno 30.074 gli studenti che si cimenteranno con la prima prova scritta d’italiano. Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal Ministero, nella nostra regione sono state istituite 806 commissioni per esaminare 29.371 candidati interni e 703 esterni. Firenze, con 209 commissioni, rappresenta da sola oltre un quarto del totale toscano: sono infatti 7.880 gli studenti pronti a sostenere la maturità nella Città metropolitana, di cui 7.660 interni e 220 esterni.

La seconda prova e il punteggio finale

La seconda prova, il 19 giugno, sarà specifica per ogni indirizzo: latino per il classico, matematica per lo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici economici, inglese per l’indirizzo Turismo, lingua straniera per il liceo linguistico. Anche qui il punteggio massimo sarà 20. A queste due prove si aggiunge l’orale, che prenderà il via dopo l’assemblea plenaria del 16 giugno, nella quale ogni commissione fisserà il calendario dei colloqui.

Il punteggio finale sarà in centesimi, frutto della somma di 40 crediti scolastici e 60 punti da assegnare alle prove (20 ciascuna). Per i migliori, la possibilità di ottenere fino a 5 punti bonus e la lode: serve essere stati ammessi con almeno 30 crediti e totalizzare almeno 50 punti all’esame, oltre ad avere avuto una media del 9 durante l’ultimo triennio.