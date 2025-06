Maturità 2025, ci siamo quasi: 18 giugno, via alla prima prova per oltre 30mila studenti toscani

Firenze, 16 giugno 2025 - Tra ansie, ripassi dell’ultima ora e previsioni sulle tracce, l’attesa è ormai agli sgoccioli. Mercoledì 18 giugno prende il via l’esame di Maturità. In Toscana saranno 30.074 gli studenti che si cimenteranno con la prima prova scritta d’italiano. Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal Ministero, nella nostra regione sono state istituite 806 commissioni per esaminare 29.371 candidati interni e 703 esterni. Firenze, con 209 commissioni, rappresenta da sola oltre un quarto del totale toscano: sono infatti 7.880 gli studenti pronti a sostenere la maturità nella Città metropolitana, di cui 7.660 interni e 220 esterni.

Prima prova

Sette le tracce da cui scegliere per il tema d’italiano, suddivise tra analisi del testo (Tipologia A), testo argomentativo (Tipologia B) e tema d’attualità (Tipologia C). Se l’intelligenza artificiale è tra le ipotesi più accreditate per l’attualità, si fanno largo anche la pace, il ruolo dell’Europa e la violenza di genere. Per la letteratura italiana, i pronostici virano verso il Novecento: Eugenio Montale, Ungaretti, Pascoli, ma anche Gabriele D’Annunzio e Italo Calvino, nel quarantennale della sua scomparsa.

Seconda prova

La seconda prova, il 19 giugno, sarà specifica per ogni indirizzo: latino per il classico, matematica per lo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici economici, inglese per l’indirizzo Turismo, lingua straniera per il liceo linguistico. Anche qui il punteggio massimo sarà 20. A queste due prove si aggiunge l’orale, che prenderà il via dopo l’assemblea plenaria del 16 giugno, nella quale ogni commissione fisserà il calendario dei colloqui.

Punteggio finale

Il punteggio finale sarà in centesimi, frutto della somma di 40 crediti scolastici e 60 punti da assegnare alle prove (20 ciascuna). Per i migliori, la possibilità di ottenere fino a 5 punti bonus e la lode: serve essere stati ammessi con almeno 30 crediti e totalizzare almeno 50 punti all’esame, oltre ad avere avuto una media del 9 durante l’ultimo triennio.

Consigli

Sul web, i consigli si sprecano: dai quiz per provare a testare la propria preparazione ai consigli su come organizzare il ripasso e perfino su come vestirsi, anche se in questo caso basterebbe il buon senso a spingere i ragazzi verso un abbigliamento comodo e sobrio. Gli esperti sconsigliano vestiti troppo formali, così come - ovvio, - outfit eccessivamente dal sapore balneare.