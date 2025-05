Campionato di Giornalismo, che festa a Firenze: tanti studenti a teatro. Boato per Jonathan Canini

Firenze, 22 maggio 2025 – Oltre mille studenti e un successo strepitoso: si chiude alla grande l’edizione 2025 di Cronisti in Classe, l’iniziativa che anche a Firenze, come negli altri capoluoghi toscani, vede protagoniste ragazze e ragazzi delle scuole. Che durante l’anno si cimentano con il giornalismo, diventando cronisti e ideando le pagine che poi ogni settimana vanno sull'edizione cartacea de La Nazione.

Tanti i temi messi sul tavolo e tante interessanti pagine realizzate dai giovani cronisti. Una super premiazione con un ospite speciale, che quando è arrivato sul palco ha fatto partire un boato tra i giovanissimi: Jonathan Canini, personaggio social e attore di televisione e teatro.

Visitatissimo il suo canale youtube, che viaggia verso i ben 450mila iscritti. Apprezzatissime le sue scenette in vernacolo toscano. Un racconto della quotidianità che diverte e coinvolge. E così è stato anche sul palco del Teatro Cartiere Carrara, che ha accolto i ragazzi per la premiazione finale.

Per la redazione fiorentina de La Nazione un’altra edizione, quella 2025, da incorniciare. Oltre sessanta le classi partecipanti per appunto 1200 studenti. Che in questi mesi hanno preparato, insieme ai loro insegnanti, le pagine che poi appunto hanno potuto ritrovare in edicola su La Nazione. In sala dunque una pioggia di premi.

