Addio a Giuliano Valori, l’imprenditore del sughero e della bioarchitettura

Buggiano (Pistoia), 23 agosto 2025 – È morto giovedì mattina all’età di 86 anni Giuliano Valori, storico fondatore e titolare dell’azienda Lis (Lavorazione italiana sughero), nata nel 1968 con sede in zona Bellavista, a Buggiano. Sposato con Meri Porciani, lascia il figlio Roberto, oggi alla guida dell’impresa di famiglia che conta una ventina di dipendenti, e la nuora Antonella Vernacchio, assessore del Comune di Buggiano, entrambi geometri.

Figura di riferimento dell’imprenditoria toscana, Valori è stato capace di coniugare l’artigianato tradizionale con la ricerca tecnologica più avanzata, promuovendo una cultura dell’abitare rispettosa dell’ambiente e della salute. Nato nel 1940, iniziò giovanissimo nella conceria del padre e approdò poi al settore del sughero grazie all’incontro con la moglie Meri Porciani. “Fu proprio da lì che, nel 1968, nacque la Lis: da una piccola produzione artigianale – racconta la nuora Antonella – si sviluppò un’impresa all’avanguardia nella bioarchitettura”.

Valori fu ideatore di Lisolite, il primo pannello in sughero naturale compresso senza l’uso di collanti chimici, premiato in fiere e congressi internazionali. La materia prima, il sughero grezzo, è interamente di provenienza italiana (prevalentemente Sardegna e Sicilia). La rete di vendita conta su una trentina di agenti in tutta Italia, che propongono i prodotti a imprese di costruzioni edili, rivenditori e privati.

Scrive su Facebook il sindaco Daniele Bettarini: “Triste notizia, ci ha lasciato Giuliano Valori, storico imprenditore del comune di Buggiano titolare della Lis di Bellavista. Un abbraccio e condoglianze a tutti i familiari”. L’azienda, nata dalla passione e dalla cura di Giuliano Valori, oggi è molto automatizzata, conta una ventina di dipendenti, mentre le strutture si avvicinano a 5.000 mq coperti e 22.000 mq di terreno, articolati in ambienti per lo stoccaggio dei materiali grezzi, locali di lavorazione e magazzini, uffici, una mostra di 470 mq e una sala meeting. Il sughero naturale Lis è prodotto senza aggiunta di un qualsiasi additivo o legante artificiale, da un particolare trattamento di frantumazione e macinazione delle cortecce sugherose. L’azienda è impegnata anche nel sociale.