Mercoledì incandescente al Sesana. Tra conferme e successi inattesi. A Futura Trebì la tris/quartè/quintè

Il Sesana si avvia lentamente verso la chiusura invernale con convegni di routine ma comunque ricchi di spunti tecnici interessanti. Gli eventi più importanti del 2025 hanno già un nome nell’albo d’oro ma cavalli e driver continuano a scendere in pista con la voglia di fare bene: Futura Trebì, vincitrice della recente corsa Tris/Quartè/Quintè nazionale ne è la prova. Due giorni fa, per l’ultimo mercoledì di agosto, sono scesi in pista ben 70 cavalli, accompagnati dalla cornice di una serie di iniziative collaterali a bordo pista. Ad aprire il convegno è stato Fast con Manuele Casillo in sediolo e la preparazione tecnica di babbo Gennaro, un cavallo molto atteso nel pre corsa dopo i progressi mostrati nell’ultima uscita a Follonica.

Al Sesana, per schema e numero, la missione è stata piuttosto semplice, del resto come diceva l’indimenticabile Sergio Brighenti ’in testa si ha mezza vittoria in tasca’: fondamentale la partenza per aggiudicarsi il comando e poi via in premiazione. A seguire Conan Drei e Giunone Amg hanno firmato altre due corse della serata. Con la quarta è arrivata anche la sfida più elettrizzante per schema, numero di partenti e mancanza di un favorito netto. Come spesso accade in pista piccola, la corsa Tris si è giocata tutta tra i cavalli al primo nastro e ad avere la meglio sul gruppo è stata Futura Trebì che pur non partendo velocissima agli ultimi 700 metri ha spostato all’esterno con un parziale mirabolante. Sulla curva finale l’allieva di Antonio Di Nardo aveva già sorpassato il gruppo, volando verso il traguardo. Flash Col ha ottenuto un comunque ottimo secondo posto davanti alla meno attesa Fiore Cla. Chiudono il podio del Quintè Freja del Ronco e Fashion Starlove.

La quinta corsa della serata è stata sponsorizzata dal quotidiano La Nazione, con una splendida coppa offerta alla cavallo vincitore. Con la quota al totalizzatore di 1,43 tutti si aspettavano una corsa semplice e invece fino alla retta di arrivo l’allievo di Holger Ehlert guidato dal sempre verde Roberto Vecchione ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Dopo aver perso più di cinquanta metri in partenza e aver affrontato l’ultimo giro in terza ruota alla ricerca disperata di un Galaxy Del Circeo in forma smagliante, Galileo Amg con una verve ammirevole ha approfittato della stanchezza del leader negli ultimi metri per aggiudicarsi il secondo successo nelle ultime quattro uscite. Di rilievo anche la prestazione di Essenza Piccante: la cavalla allenata e guidata da Felice Facci, è scattata in terza ruota ai 600 metri finali per liquidare con un solo parziale la battistrada Epica Aby già al mezzo giro finale e isolarsi a media di 1.14.6 sui 1.640 metri, ragguaglio cronometrico che risulta il più veloce della serata. A chiudere il calendario di trotto ad agosto all’Ippodromo Snai Sesana ci sono ancora due giornate: quella di domani, con il programma dedicato all’Associazione GiuliaSmile, e di sabato prossimo.

Martina Nerli