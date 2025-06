Montecatini compie 120 anni. Grande festa in piazza del Popolo

Domenica 29 giugno sarà una giornata storica per il comune di Montecatini Terme. La cittadina termale, infatti, festeggia proprio in quella data la sua fondazione. Nel 2025 la celebrazione sarà ancora più emblematica dal momento che ricorre il 120esimo anno dalla fondazione della città, avvenuta il 29 giugno 1905. Per questo prestigioso traguardo l’amministrazione comunale ha deciso di organizzare una festa in grande stile che coinvolgerà l’intera cittadinanza grazie alla presenza di artisti di livello nazionale. Il tutto affidandosi alla gestione e all’esperienza dell’Associazione Culturale Senza Tempo.

Il compleanno di Montecatini Terme avrà come teatro a cielo aperto la centrale piazza del Popolo, punto cruciale della città termale, con accesso libero per tutti. Aprirà lo spettacolo, alle ore 21, Silvia Mezzanotte che si esibirà con un ampio repertorio dedicato a Mina. La cantante, voce tra le più apprezzate del panorama italiano, ha vissuto un lungo sodalizio artistico con i Matia Bazar, per poi dedicarsi alla carriera da solista. Sul palco, insieme a Silvia Mezzanotte, ci sarà l’orchestra tutta al femminile Ensemble Le Muse, reduce dal glorioso tour italiano ed europeo di ’Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar’, con la direzione del maestro Andrea Albertini.

Dopo questo momento più classico e amarcord sarà invece la volta, a partire dalle 23, di Mario Get Far Fargetta, storico DJ del Deejay Time di Radio Deejay. Fargetta con la sua musica dance farà ballare e scatenare tutta la piazza con un’esibizione dedicata ai più giovani. Questo connubio tra canzoni che hanno rappresentato la storia della musica italiana tra la fine degli anni ’50 e la fine degli anni ‘70 e brani destinati ai più giovani non è casuale perché, nella visione della nuova amministrazione, c’è la volontà di rendere Montecatini Terme una realtà adatta a tutte le età e con un’offerta ricreativa differenziata.

In concomitanza delle due esibizioni è previsto anche uno spettacolo itinerante con ’La Banda Molleggiata’, street band che si esibirà nell’orario dell’aperitivo a partire dalle ore 19 per le vie della città. ’La Banda Molleggiata” è la quarta produzione della BadaBimBumBand e Terzostudio, con la regia di Italo Pecoretti. Uno show in cui la qualità musicale dei brani si sposa con il teatro, con le coreografie corali ed eccezionalmente con la danza.