La scomparsa di Claudio Chimenti, anima del commercio cittadino

Confesercenti ha comunicato con grande cordoglio la notizia della scomparsa di Chimenti. «È stato un imprenditore che da subito ha considerato Montecatini come la propria città – dice l’associazione - seppur nato altrove, costruendo un’ attività di ristorazione e alberghiera conosciuta ed apprezzata. Ha dato il suo contributo in Confesercenti con impegno e senso di appartenenza, rendendosi inoltre artefice della nascita ed affermazione del Centro Commerciale Naturale, che ha sempre guidato oltre che per valorizzare settori come il commercio e la ristorazione, anche con uno sguardo rivolto agli interessi generali della città».

Il sindaco Claudio Del Rosso esprime il suo cordoglio per la scomparsa di un imprenditore «che è stato protagonista negli ultimi vent’anni della vita imprenditoriale e politica della nostra città».

L’ex sindaco Luca Baroncini ricorda che «ci ha lasciato un imprenditore che voleva davvero bene a Montecatini, una persona che non dimenticheremo mai». Federalberghi Apam ricorda Chimenti come «un ottimo imprenditore e una persona generosa, con cui abbiamo collaborato a lungo per rendere questa città più accogliente e attrattiva». La salma di Claudio Chimenti sarà esposta nelle cappelle mortuarie della Società di Soccorso Pubblico da questa mattina, alle 11. Il funerale sarà celebrato sabato, alle 14, nella chiesa del Corpus Domini. Anche la nostra redazione partecipa al dolore per la scomparsa di Chimenti.