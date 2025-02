Addio a Tina Quaranta. Imprenditrice d’altri tempi. Era l’anima del ’Granduca’

Montecatini (Pistoia), 20 febbraio 2025 – La città dice addio a Martina Mattaboni Quaranta, da tutti conosciuta come Tina, instancabile lavoratrice e imprenditrice del settore turistico dei pubblici esercizi con il marito Sandro. La donna se n’è andata a 77 anni, in seguito a una lunga malattia. Oltre al marito lascia anche i figli Andrea, ex consigliere comunale, e Paolo, oltre ai nipoti. Tina, originaria della Valtellina, era arrivata a Montecatini negli anni Ottanta, e subito si era distinta per la sua estrema professionalità, la cortesia, e la dedizione alla famiglia e al lavoro. Con il marito Sandro ha caratterizzato la città operosa, quella impegnata a lavorare nel modo migliore per soddisfare gli ospiti e mantenere gli standard di qualità a un certo livello.

Un capitolo importante per l’economia e l’immagine cittadina è stato scritto senza dubbio anche da questa famiglia. Tra le attività gestire dalla famiglia Quaranta, la più conosciuta è senza dubbio il Caffè Granduca di corso Matteotti, uno dei locali più famosi di Montecatini. Un successo costruito con dedizione e spirito di sacrificio, andando avanti ogni giorno con tenacia e costanza. Tina era una donna instancabile, dotata di una personalità molto forte che le ha consentito di ottenere l’apprezzamento di numerosi colleghi, oltre che dei clienti e dei turisti. Non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa, ieri mattina, molte persone, pur a conoscenza della sua malattia, sono rimaste profondamente colpite. Per loro è stato davvero duro anche il solo pensiero di non vederla andare più a lavorare con quella energia che sembrava non finire nai. Fino a qualche tempo fa, in effetti, era possibile vederla passeggiare per le vie del centro con il suo piglio inconfondibile.

Andrea Bonvicini, titolare della nota boutique di corso Matteotti, a pochi passi dal Caffè Granduca, ha appreso la notizia con grande dispiacere. “La famiglia Quaranta non è soltanto titolare di un’attività a pochi passi da noi – spiega – sono dei carissimi amici e non possiamo fare altro che esprimere loro la nostra vicinanza in questo momento così difficile. La nostra giornata comincia sempre con un caffè al Granduca. Come imprenditori, ogni giorno, siamo impegnati a fare del nostro meglio, ma ci sono fatti che non possiamo assolutamente determinare. Un fortissimo abbraccio a tutta la famiglia Quaranta: siamo vicino a loro con tutto il nostro affetto e la nostra amicizia”. I funerali di Tina Mattaboni Quaranta saranno celebrati domani, venerdì 21 febbraio, alle 15, nella chiesa di Sant’Antonio, in via San Francesco, a Montecatini. Dopodiché la salma sarà trasferita nella sua Valtellina dove riposerà per sempre.

Daniele Bernardini