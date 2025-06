Stasera Jerry Calà a Terranuova

Arezzo, 06 giugno 2025 – Musica, spettacoli, mercatini, sport e convivialità: torna anche quest'anno il Giugno Terranuovese, la rassegna promessa da Commart in collaborazione con il Comune di Terranuova Bracciolini, pensata per animare il centro storico e valorizzare il centro commerciale naturale. Il calendario prende il via questa sera con uno degli appuntamenti più attesi: “Una Notte a Terranuova”, evento inaugurale che vedrà protagonista in piazza della Repubblica, alle ore 21, il celebre Jerry Calà, super ospite della serata. L'artista proporrà il suo coinvolgente concerto-spettacolo, tra musica anni '80 e l'ironia che lo ha reso uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Dalle 19.00, la piazza sarà già in fermento grazie all'animazione musicale dei pub e alle numerose proposte enogastronomiche, mentre via Roma ospiterà un mercatino straordinario dell'artigianato.

Per l'occasione, i negozi del centro rimarranno aperti in orario serale, contribuendo a rendere ancora più viva e accogliente l'atmosfera del borgo. Nel corso della serata, spazio anche alla musica dal vivo, con le performance delle band Stranobakkano e Super Tutto, per un programma all'insegna dell'energia e della condivisione. “Il Giugno Terranuovese è ormai un appuntamento atteso e sentito da tutta la comunità – ha dichiarato il sindaco Sergio Chienni – È un'occasione preziosa per vivere insieme gli spazi del nostro centro, riscoprendo il piacere della socialità e dello stare in piazza”. La rassegna proseguirà anche sabato 7 giugno, sempre in piazza della Repubblica, con l'esibizione della scuola di danza Salus Centro Danza, a conferma del coinvolgimento delle realtà locali e dell'attenzione alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Jerry Calà, pseudonimo di Calogero Alessandro Augusto Calà, è nato a Catania il 28 giugno 1951. Trasferitosi da bambino a Verona, ha iniziato la sua carriera artistica nel gruppo cabarettistico "I Gatti di Vicolo Miracoli", insieme a Umberto Smaila, Franco Oppini e Ninì Salerno. Negli anni '80 ha intrapreso una carriera solista nel cinema, diventando uno dei volti più noti della commedia italiana. Tra i suoi film più celebri si ricordano "Vado a vivere da solo" (1982), "Sapore di mare" (1983), "Vacanze di Natale" (1983), "Il ragazzo del Pony Express" (1986) e "Abbronzatissimi" (1991) . Ha anche interpretato ruoli drammatici, come in "Diario di un vizio" (1993) di Marco Ferreri, per il quale ha ricevuto il premio della critica italiana al Festival Internazionale del Cinema di Berlino Oltre al cinema, Calà ha lavorato in televisione, partecipando a programmi e serie TV.