Vandali e furti al Campo d’Aviazione

Non sono serate tranquille al quartiere Campo d’Aviazione dove, da settimane, è un continuo parlare di furti, tentativi di furti e episodi vandalici nei confronti di auto parcheggiate sia in strada che all’interno degli stalli condominiali. A far da megafono ad un diffuso malcontento, facendoci un quadro di grave attualità, è Maria Luisa Secchi, residente in via Nicola Pisano.

"Da un paio di settimane a questa parte - racconta - non c’è sera che non accada qualcosa di brutto, che alimenta un grande senso di insicurezza. Nella tarda serata di giovedì, nonostante il temporale, qualcuno ha lacerato tutte e quattro le ruote della vettura del mio vicino di casa, così senza motivo, e venerdì la stessa cosa sarebbe toccata anche a me, se un ragazzo residente nel condominio, non fosse corso in strada per provare a rincorrere chi, in penombra, aveva iniziato a fare lo stesso ‘servizietto’ anche alla mia vettura. Io sono stata più fortunata - dice laconicamente ancora Maria Luisa -, ma comunque il danno ad una gomma l’ho subito".

Maria Luisa ed il vicino sono corsi dai carabinieri per presentare denuncia contro ignoti.

"Mi hanno raccontato altri residenti in zona - prosegue - che una ragazza con i capelli corti, molto spesso in stata confusionale, ed un nordafricano sono stati visti avvicinarsi alle vetture e, in qualche caso, riuscendo anche ad entrarvici dentro. Faccio un appello a tutti i residenti del quartiere. State molto attenti perché di episodi simili al mio ne conosco diversi".

Sergio Iacopetti