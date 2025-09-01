La dottoressa Federica Rosadini alla guida di odontoiatria area provinciale aretina

Arezzo, 1 settembre 2025 – È la dottoressa Federica Rosadini la nuova direttrice della UOS Odontoiatria – Area provinciale Aretina che fa capo alla UOC Odontoiatria e stomatologia diretta dalla dr.ssa Alessandra Romagnoli.

La nomina della dr.ssa Rosadini alla guida dell’Unità operativa semplice è arrivata al termine di una selezione interna all’Azienda sanitaria. Il nuovo incarico per Federica Rosadini decorrerà dal 1 settembre 2025 e avrà una durata di 5 anni.

La designazione è arrivata al termine di una selezione interna all’Azienda sanitaria. La sede di lavoro sarà l’ospedale di Arezzo. Laureatasi nel 1991 in Odontoiatria e Protesi dentaria all’Università degli Studi di Siena, la dr.ssa Rosadini ha seguito numerosi corsi di perfezionamento e il corso di specializzazione in Ortognatodonzia alla Università Cattolica di Roma.

Rosadini ha lavorato prima come libera professionista e all’interno dell’Università di Siena nel dipartimento di discipline odontostomatologiche. Quindi alla Asl Toscana Centro fino al 2016 quando è entrata in Asl Toscana Sud Est all’interno dell’unità operativa diretta dalla dr.ssa Romagnoli come Referente dei percorsi Odontoiatrici Pediatrici e special needs odonto-pediatrici.

È lei, infatti, ad occuparsi degli interventi a carico dei bambini con bisogni speciali e su piccoli pazienti non collaboranti, in team con altri professionisti che le consentono di prendersi cura dei denti di questa categoria speciale di bambini. Fra i suoi interventi ricordiamo quello effettuato nel 2024 su un neonato di 20 giorni che alla nascita presentava un dentino sovrannumerario, un incisivo inferiore che stava provocando una lesione sulla lingua del piccolo e dolore alla madre durante l’allattamento.

Un intervento che si era reso necessario per garantire la sicurezza del neonato: i denti sovrannumerari, infatti, essendo senza radice sono mobili e il rischio è che si possano staccare ed essere deglutiti o, nella peggiore delle ipotesi, finire nelle vie respiratorie.