Farsetti punta tutto sulla Chimera: "Stanno lavorando bene da anni: domenica il quarto posto li aiuterà"

Gli occhi dei tecnici puntati sui giostratori nel primo giorno di prove. Compresi quelli di Carlo Farsetti, ex giostratore e allenatore, che non manca di essere presente in piazza Grande come opinionista di Teletruria.

Farsetti, quest’ordine di carriere chi avvantaggia?

"Porta Crucifera che giostra con la piazza ancora tranquilla e può mettere pressione agli avversari. E poi Porta del Foro che può permettersi il lusso di vedere i tiri degli avversari e regolarsi. A giugno non ha sfruttato questa posizione, ma in questa Giostra lo farà".

Cosa manca ai giallocremisi per vincere?

"Niente. Francesco Rossi ha trovato in Hollywood un super cavallo. A giugno lo conosceva poco, l’ha lasciato fare e si è ritrovato a essere penalizzato per carriera lenta. Si è fidato troppo, non aveva nemmeno messo gli speroni. Ma sicuramente Vedovini gli ha trovato la giusta cura. Anche Vitellozzi non ha avuto alcun problema. Era all’esordio e ha pagato la poca esperienza. Va solo cambiata la mentalità. E a questo non ci possono pensare né i giostratori né l’allenatore. Il grande lavoro lo devono fare adesso capitano, rettore e dirigenti che devono fare da barriera tra il popolo e i loro giostratori che devono correre senza carichi sulle spalle, senza l’assillo di dover vincere per forza".

Porta Crucifera come si presenta sulla lizza?

"Vanneschi è in continua ascesa. A giugno era un po’ titubante perché aveva il cavallo esordiente e non sapeva come avrebbe reagito. Poi è andato benissimo e a settembre andrà ancora meglio. Innocenti sta creando un importante binomio con Romina. Ha anche recuperato la sua cavalla storica Chicca, ma penso che non ci correrà".

A Sant’Andrea cosa c’è da migliorare?

"L’incognita è Toro Seduto, che ha dato qualche problema a Marmorini. Il giostratore non si discute e so che sta lavorando anche su altri cavalli. Saverio Montini è bravo. L’ho visto bene anche con Bianca. La cavalla allarga un po’ sotto Buratto, ma Saverio è in grado di adattarsi a questo".

Santo Spirito è imbattibile?

"A giugno Scortecci ci ha messo un po’ a trovare la carriera giusta con Doc. Vediamo come vanno queste prove. Cicerchia con Toni a giugno è andato molto bene. Ha recuperato la solita grinta".

Tra i giostratori di riserva chi è pronto al grande salto?

"Sicuramente Giulio Vedovini. Il talento che ho visto in lui, non lo vedo negli altri. Ha la stessa impostazione del babbo, tecnicamente molto pulito ed efficace negli interventi sul cavallo. Gli darei però ancora un anno per non bruciarlo".

Chi vince domenica la Giostra?

"Porta del Foro. Stanno lavorando bene e con costanza da anni. Il risultato non può continuare a non venire. L’ultima posizione li aiuterà".