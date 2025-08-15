"L’arrivo di Velluto ha acceso gli animi. Garantisce qualità"

Capitano della Pantera Franco Ghelardi, Dino Pes detto Velluto su Viso d’angelo: una valutazione sull’accoppiata.

"Mi verrebbe da dire che ha una caratteristica di grande esperienza. Il cavallo già per la seconda volta nella stalla della Pantera, speriamo in questo senso di avere dei piccoli vantaggi rispetto alla conoscenza di Viso, alla condizione. Poi, ripeto, la monta di Dino garantisce una qualità nell’esperienza e nell’interpretazione del cavallo. Questa accoppiata può avere una qualifica importante".

E’ il Palio delle ’stelle’, però.

"Sì, ma credo che la Pantera il suo spazio lo possa avere".

Come ha reagito il popolo di Stalloreggi?

"Anche in modo esagerato rispetto alle nostre aspettative che sono importanti ma non abbiamo un cavallo di primissimo livello. La Contrada è stata contenta perché Dino rappresenta una certezza dal punto di vista della qualità. Sia come fantino che come persona. Devo, anzi, raffreddare un attimino gli animi".

Tre punte nel lotto.

"Era auspicabile, è avvenuto, come più volte detto dal sottoscritto. Bel Palio. Credo comunque che i tre cavalli sono superiori ma, attenzione, non nettamente. Per cui ci sono le famose sei-sette contrade che in certe situazioni possono ambire a vincere il Palio".

Come vede il capitano l’accoppiata dell’Aquila?

"A differenza della nostra è di minore esperienza però è chiaro che il cavallo è importante. Ribadisco: l’Aquila farà il suo e la Pantera cercherà di fare il meglio che può. Dino in questo ci aiuta perché ha sempre detto di poter interpretare Viso d’angelo e testarlo per cui... proviamoci".

La.Valde.