Università in Toscana, arrivano i fondi da Roma: oltre 721 milioni agli Atenei

Firenze, 1 settembre 2025 – Una bella boccata d’ossigeno per gli atenei toscani. Per loro, infatti, aumentano le risorse.

È di 721.433.155 euro lo stanziamento previsto per il 2025 dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale.

Il ministro Anna Maria Bernini ha appena firmato il decreto che va a ripartire il Fondo alle università. Per quelle della Toscana l’incremento è del 3% rispetto al 2024 e del 21,23% rispetto ai 595.098.365 euro stanziati nel 2019.

In dettaglio, le risorse destinate all’università di Firenze ammontano a 264.352.409 euro con un incremento del 4,4% rispetto al 2024, per l’università di Pisa il finanziamento previsto è di 228.823.939 euro (+2,8% sull’anno precedente), mentre per l’università di Siena lo stanziamento è di 113.711.079 euro.

E sempre a Siena, l’università per Stranieri potrà contare su risorse pari a 12.749.745 euro (+4%). Sarà di 46.720.656 euro e di 42.441.553 euro la quota dell’FFO rispettivamente per la Scuola Normale Superiore e per la Scuola Superiore ‘Sant’Anna’ (+2,3% rispetto al 2024), entrambe di Pisa, e di 12.633.774 euro (+2%) per la Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

Anna Maria Bernini ministro per UniversitÃ e Ricerca del Governo Meloni (Photo by Roberto Serra / Iguana)

“Un Paese che crede nel futuro investe nell'Università e nella Ricerca, perché è questa la strada della crescita. E il Fondo di Finanziamento Ordinario destinato ai nostri atenei è l'asse portante di questo percorso. Quest'anno la dotazione del Fondo è aumentata di 336 milioni rispetto al 2024, fino a raggiungere un totale di 9,4 miliardi. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l'ambizione di poter avere un ruolo da protagonisti: perché se facciamo crescere la nostra Università, cresce l'Italia”, commenta il Ministro Bernini.

L'incremento dei finanziamenti alle università toscane, concludono dal ministero, si inserisce in un quadro di generale crescita delle risorse destinate agli atenei italiani. Il Fondo di Finanziamento Ordinario ammonta quest'anno a 9,4 miliardi di euro con uno stanziamento di 336 milioni di euro in più rispetto al 2024.

Si tratta di una positiva inversione di tendenza, almeno rispetto allo scorso anno, quando ci furono fortissime polemiche sulla riduzione delle risorse statali alle Università denunciata da molti rettori, compresi quelli degli atenei toscani.