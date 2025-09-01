Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidenti motoAllerta meteoBadantiRapinaUcciso da fulmineCubo nero, il caso
Acquista il giornale
CronacaUniversità in Toscana, arrivano i fondi da Roma: oltre 721 milioni agli Atenei
1 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Cronaca
  3. Università in Toscana, arrivano i fondi da Roma: oltre 721 milioni agli Atenei

Università in Toscana, arrivano i fondi da Roma: oltre 721 milioni agli Atenei

Incremento del 3% rispetto al 2024 e forte inversione di tendenza dopo le polemiche sulla riduzione dei fondi dello scorso anno

Il rilancio dei finanziamenti alle università garantirà loro una maggiore competitività

Il rilancio dei finanziamenti alle università garantirà loro una maggiore competitività

Per approfondire:

Firenze, 1 settembre 2025 – Una bella boccata d’ossigeno per gli atenei toscani. Per loro, infatti, aumentano le risorse

Approfondisci:

L’Università di Siena sale nella classifica Censis

L’Università di Siena sale nella classifica Censis

È di 721.433.155 euro lo stanziamento previsto per il 2025 dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale.

Il ministro Anna Maria Bernini ha appena firmato il decreto che va a ripartire il Fondo alle università. Per quelle della Toscana l’incremento è del 3% rispetto al 2024 e del 21,23% rispetto ai 595.098.365 euro stanziati nel 2019.

Approfondisci:

Cambio dei dirigenti scolastici in alcune scuole fiorentine

Cambio dei dirigenti scolastici in alcune scuole fiorentine

In dettaglio, le risorse destinate all’università di Firenze ammontano a 264.352.409 euro con un incremento del 4,4% rispetto al 2024, per l’università di Pisa il finanziamento previsto è di 228.823.939 euro (+2,8% sull’anno precedente), mentre per l’università di Siena lo stanziamento è di 113.711.079 euro.

Approfondisci:

Scuola, in Toscana oltre 3mila assunzioni ma il rischio è di non riuscire a coprire tutti i posti

Scuola, in Toscana oltre 3mila assunzioni ma il rischio è di non riuscire a coprire tutti i posti

E sempre a Siena, l’università per Stranieri potrà contare su risorse pari a 12.749.745 euro (+4%). Sarà di 46.720.656 euro e di 42.441.553 euro la quota dell’FFO rispettivamente per la Scuola Normale Superiore e per la Scuola Superiore ‘Sant’Anna’ (+2,3% rispetto al 2024), entrambe di Pisa, e di 12.633.774 euro (+2%) per la Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

FE_BERNINI_ANNA_MARIA_2945-98098157
Anna Maria Bernini ministro per UniversitÃ  e Ricerca del Governo Meloni (Photo by Roberto Serra / Iguana)

“Un Paese che crede nel futuro investe nell'Università e nella Ricerca, perché è questa la strada della crescita. E il Fondo di Finanziamento Ordinario destinato ai nostri atenei è l'asse portante di questo percorso. Quest'anno la dotazione del Fondo è aumentata di 336 milioni rispetto al 2024, fino a raggiungere un totale di 9,4 miliardi. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l'ambizione di poter avere un ruolo da protagonisti: perché se facciamo crescere la nostra Università, cresce l'Italia”, commenta il Ministro Bernini.

L'incremento dei finanziamenti alle università toscane, concludono dal ministero, si inserisce in un quadro di generale crescita delle risorse destinate agli atenei italiani. Il Fondo di Finanziamento Ordinario ammonta quest'anno a 9,4 miliardi di euro con uno stanziamento di 336 milioni di euro in più rispetto al 2024.

Si tratta di una positiva inversione di tendenza, almeno rispetto allo scorso anno, quando ci furono fortissime polemiche sulla riduzione delle risorse statali alle Università denunciata da molti rettori, compresi quelli degli atenei toscani.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata