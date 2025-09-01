Quel cappellino della premier

Distribuzione kit sacchi per la raccolta differenziata sabato 6 settembre
1 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Distribuzione kit sacchi per la raccolta differenziata sabato 6 settembre

È programmata per sabato 6 settembre una nuova data per la distribuzione dei kit di sacchi per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche a Terranuova Bracciolini

È programmata per sabato 6 settembre una nuova data per la distribuzione dei kit di sacchi per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche a Terranuova Bracciolini.

L'orario di distribuzione è fissato dalle ore 9 alle ore 13, nei locali del magazzino comunale, in via del Fiume.

Questa nuova data serve a dare la possibilità di ritirare il proprio kit alle utenze che non hanno potuto ritirare i sacchetti nelle precedenti distribuzioni di luglio.

Si ricorda che la distribuzione è riservata esclusivamente alle utenze domestiche.

Per il ritiro è necessario presentare l'ultima bolletta TARI. È inoltre possibile effettuare il ritiro per conto terzi, purché si sia in possesso della bolletta TARI dell'utenza interessata.

