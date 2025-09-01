Piogge e temporali sulla Toscana nella notte tra lunedì e martedì. Da venerdì tornerà la bella estate

Firenze, 1 settembre 2025 – Ultime ore di calma prima di un nuovo peggioramento. Ma poi, a partire dalla fine di questa settimana, avremo un ritorno dell’estate, all’insegna del caldo (ma non torrido!).

Dopo una giornata discreta, quella di oggi, primo settembre, con cielo sereno o poco nuvoloso, la Toscana si prepara ad un peggioramento del tempo.

Secondo le previsioni del Lamma, già dalla tarda serata di oggi le nubi aumenteranno a partire dal nord-ovest, con i primi rovesci attesi su Massa Carrara e Lucca. Nella notte tra lunedì e martedì tutta la regione sarà interessata da piogge e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, tant’è che a breve potrebbe arrivare un codice di allerta emesso dalla protezione civile.

La pioggia dovrebbe proseguire anche domani mattina, 2 settembre, sulle zone più interne, tra Firenze, Siena, Arezzo e, in parte, anche Grosseto.

Le coste, invece, vedranno un miglioramento più rapido già nelle prime ore del giorno. Nel pomeriggio di domani non si escludono brevi rovesci sui rilievi del nord-ovest. Temperature in calo, con massime più contenute rispetto ad oggi.

Mercoledì 3 settembre il maltempo allenterà la presa, anche se saranno ancora possibili pioviggini sparse sulle zone centrali della regione, dall’Arno fino a Pisa, nel Chianti e nell’aretino. Sarà una parentesi piovosa per fortuna breve: da giovedì 4, infatti, il quadro tornerà più stabile, pur con la presenza di qualche nube bassa e foschie al mattino. Le correnti resteranno occidentali e il sole pieno non sarà ancora protagonista, ma il trend sarà in miglioramento.

Il vero cambio di passo arriverà nel fine settimana. Da venerdì 5 settembre le condizioni diventeranno decisamente più stabili e le temperature inizieranno a salire. Nel weekend è previsto addirittura un ritorno del caldo, con massime sopra i 30 gradi e punte di 33-34 gradi a Firenze. Un’ondata tardiva che regalerà alla Toscana un assaggio d’estate fuori stagione.

E dopo? Gli esperti del Lamma spiegano che settembre si manterrà in media o leggermente più caldo del normale, con tempo generalmente stabile e senza grandi perturbazioni all’orizzonte, almeno fino a metà mese. Insomma, dopo qualche giorno di instabilità, l’estate non ha ancora intenzione di abbandonare del tutto la Toscana. E meno male.