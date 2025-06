Le “magnifiche maestre” di Genovesi. Su il sipario di ‘Lungomare da leggere’

Si alza il sipario sui libri e la lettura. Il festival “Lungomare da leggere”, realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara in collaborazione con il Comune di Massa, con il patrocinio di Regione, Commissione toscana Pari Opportunità e Provincia, Carrara e con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. Dopo la preview di ieri sera a Carrara con la presentazione del libro del direttore artistico Marco Vichi, oggi l’inaugurazione ufficiale alle 21.30 a Villa Cuturi. L’autore Fabio Genovesi dialogherà con Ilaria Borghini sul suo libro “Mie magnifiche maestre”, in cui torna in Versilia per raccontare delle donne, la mamma, la nonna, le zie, che gli hanno trasmesso grandi insegnamenti. Primo appuntamento anche per i più piccoli in piazza Pellerano dove, alle 21, si svolgerà il laboratorio “Il ventaglio dell’estate” a cura di Piera De Angeli. Partendo dall’albo illustrato “Ho caldo”, di Mako Taruishi, i bimbi costruendo un colorato e fantasioso ventaglio, aiuteranno il piccolo pinguino in cerca di ombra. Sono 60 gli studenti che hanno aderito alla call di Fondazione CaRiCa e parteciperanno all’organizzazione delle quattro serate del festival e all’accoglienza degli ospiti. Per iI team delle “Magliette azzurre” anche attività formative in comunicazione e lettura.