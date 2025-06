Premio letterario Sirio Giannini. Ecco tutti gli studenti vincitori

Ecco i vincitori della XX Edizione del Premio Letterario Sirio Giannini riservato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori dei sette comuni della Versilia. L’organizzazione di questa edizione ha visto l’affiancamento del Rotary Club Viareggio Versilia alla già ben rodata collaborazione tra il Circolo Culturale “Sirio Giannini” e l’amministrazione comunale: quest’anno il tema era "I ragazzi raccontano". "Un Premio decisamente importante – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – sia perché mantiene viva la memoria di questo nostro grande concittadino, sia perché stimola i giovani alla lettura e alla scrittura. Due pratiche che sembrano perdere attenzione dinanzi alle nuove tecnologie che conducono spesso a una disaffezione per quanto richiede tempo e riflessione". "Un appuntamento significativo – aggiunge il presidente Rotary club Viareggio Versilia Diego Bonini – per motivare i giovani a misurarsi con la narrazione breve. Il Rotary da sempre è vicino a tutto ciò che può favorire, proprio nei giovani, la capacità di leadership e di maturazione e concorsi di questo livello vanno sicuramente in questa direzione. Ringrazio i soci Isabella Tobino e Maurizio Andres e la socia del Rotaract Giulia Ricci per l’impegno profuso nella partecipazione ai lavori della commissione giudicante".

Soddisfatto anche il presidente del Circolo Culturale, Giuseppe Tartarini. "Siamo alla XX edizione di questo premio biennale nato nel 1985 e che tuttora mantiene un suo interesse ed una sua piena validià – premette – questa poi era per noi una edizione speciale, in quanto ricorrono i cento anni dalla nascita dello scrittore Giannini, a cui è dedicato il premio. Un ringraziamento ai dirigenti scolastici ed agli insegnanti che hanno selezionato gli alunni e alla Commissione di 21 membri che ha letto e riletto con dedizione e competenza per quasi tre mesi i circa 200 racconti, selezionando i premiati ed i segnalati". La cerimonia di premiazione si svolgerà alle Scuderie Granducali ai primi di dicembre dove, oltre ai premi in denaro, verrà consegnata ai presenti la pubblicazione con i racconti premiati e segnalati.

Questi i vincitori. Scuole medie: 1° Toma Gabriela Daniela classe 3 D Pea Seravezza (docente: Verona Michela); 2° Lenzetti Sofia 3 C Ugo Guidi Forte dei Marmi, (docente: Santoro Andrea); 3° Scano Viola 2A Ugo Guidi Forte dei Marmi (docente: Angeli Letizia). Segnalati a pari merito Bazzichi Bianca classe 2A Ugo Guidi Forte dei Marmi (docente: Angeli Letizia), Martina Emma 3B Barsanti Pietrasanta (docente: Carmignani Irene), Tartaglia Edoardo 3C Pea Seravezza (docente: Grassi Gionata). Biennio Scuole Superiori: 1° La Pera Matilde 1ACDL Liceo Carducci Viareggio (docente: Pera Isabella); 2° Medi Giulio 1 ACDL Liceo Carducci Viareggio (docente Pera Isabella), 3° Poletti Maria Sofia 1ACDL Liceo Carducci Viareggio (docente: Pera Isabella). Segnalati a pari merito Luitprandi Ludovica classe 2 DSU Liceo Michelangelo Forte dei Marmi (docente: Corazza Ilaria). Triennio Scuole Superiori: 1° Riggio Viola classe 3^ DL Liceo linguistico Carducci Viareggio (docente: Guidi Stefania), 2° Lazzarotti Gianmarco classe 3 A Liceo scientifico Michelangelo Forte dei Marmi (docente: Diridoni Paola), 3° Belmonte Corinna classe 5AC Liceo classico Carducci Viareggio (docente: Ciancone Francesca). Segnalati a pari merito: Bondielli Marissa classe 3^A Liceo scientifico Michelangelo Forte dei Marmi (docente: Diridoni Paola); Pardini Emily classe 4^ A5 Istituto Galilei Lido di Camaiore (docente: Lencioni Elena), Ginevra Mattugini classe 5 BL Liceo classico Carducci Viareggio (docente: Lencioni Susanna).

Francesca Navari