Brutale aggressione in Darsena. Anziano colpito con una sassata. Ha rischiato di perdere un occhio

Viareggio, 19 agosto 2025 – Aggredito per niente. Mentre intorno alle 21.30 di domenica era uscito di casa, per fare una passeggiata col suo cane. Colpito al volto da uno sconosciuto, probabilmente con una pietra. Ora la vittima – un viareggino di ottant’anni appena compiuti, di una grande famiglia di imprenditori nel turismo – si trova ricoverata all’ospedale “Versilia“. E a causa del trauma ha rischiato di perdere un occhio.

Lo scenario della brutale violenza è quello alle porte della Pineta di Levante, a ridosso della via Petrarca in Darsena. Poco più a nord dal punto in cui a metà luglio un un cinquantenne, uscito per fare footing, è stato colpito alla testa con una bastonata a tradimento. Per lui furono sei i punti di sutura vicino alla tempia, e la consapevolezza che sarebbe potuta finire molto peggio: “Quell’uomo – descritto dal runner come extracomunitario – era fuori di sé. Sembrava sotto l’effetto di stupefacenti. Se avessi perso i sensi, non so come sarebbe potuta finire...” ha raccontato in un intervista. Del senso di insicurezza che si respira nella macchia, svuotata di tante attività, con il vecchio bocciodromo trasformato ormai in una centrale dello spaccio, ne parlano tutti ormai da mesi. E più cresce la paura, più il parco si svuota. Più si svuota di vita, e più si riempie di malavita.

Tant’è che anche l’ottantenne ne aveva parlato con i vicini, proprio in questi giorni. Così aveva smesso di addentrarsi nella Pineta, e durante le passeggiate col cane, dopo cena per sfuggire al caldo che arroventa l’asfalto dei marciapiedi, preferiva rimanere a bordo strada. Sotto la luce dei lampioni, vicino alle case. Una precauzione che, purtroppo, non è bastata.

Nei pressi del collegio Colombo, intorno alle 21.30 di domenica, la vittima è stata avvicinata da un uomo. Probabilmente nordafricano, che gli ha chiesto una sigaretta. “Mi dispiace, ma non fumo” la risposta che ha ricevuto. E di fronte alla quale, senza neppure una discussione, lo straniero ha replicato raccogliendo una pietra e colpendo al volto l’ottantenne. Che è riuscito per fortuna a non perdere l’equilibrio, a rimanere saldo sulle gambe. Così, seppur ferito, è corso verso via Virgilio, verso casa di un conoscente. Da dove è partita la richiesta di soccorso, mentre l’aggressore si è dileguato.

Mentre la vittima è stata sottoposta ad un delicato intervento in ospedale, gli agenti del Commissariato hanno avviato le indagini per rintracciare l’autore della terribile violenza. Sono pochi gli elementi a loro disposizione, perché il punto in cui si è consumata l’aggressione non è sorvegliato da nessuna videocamera. Ma c’è un dettaglio che potrebbe aiutarli. L’uomo, secondo quanto raccontato dalla vittima, indossava una maglietta gialla. Gli agenti cercheranno nei video delle telecamere pubbliche e private della Darsena ogni possibile riscontro, per arrivare all’identificazione.

Martina Del Chicca