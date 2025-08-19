Meteo, nel pomeriggio cambia tutto. Scatta l’allerta gialla per temporali

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
CronacaMeteo, nel pomeriggio cambia tutto. Scatta l’allerta gialla per temporali
19 ago 2025
NICCOLO' GRAMIGNI
Piogge intense e rischio idrogeologico nel cosiddetto ‘reticolo minore’

Dopo giornate da bollino rosso per il caldo, oggi arrivano le piogge e scendono le temperature. Se in mattinata è previsto un cielo poco nuvoloso, salvo transito di nubi stratificate, l’aumento della nuvolosità è atteso nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi, secondo le previsioni del Consorzio Lamma. In poche ore, quindi, cambia tutto tanto che è stata emessa l’allerta gialla a Firenze per temporali intensi e rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). L’allerta avrà inizio alle 12 di oggi e si concluderà alle 20. Come spesso accade, quindi, dopo il caldo la circolazione atmosferica sta cambiando e i contrasti tra aria rovente al suolo e infiltrazioni più fresche in quota creano le condizioni ideali per temporali improvvisi e intensi. Questi fenomeni porteranno un calo delle temperature con la massima che oggi toccherà i 33 gradi. Anche per domani il cielo resterà nuvoloso e nel pomeriggio arriveranno altri temporali diffusi e localmente intensi, con un ulteriore calo delle temperature. Nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse e prevalente carattere temporalesco, con fenomeni più frequenti e intensi nella prima parte della giornata sono previsti anche per giovedì e venerdì. Il fine settimana dovrebbe riportare condizioni più discrete, anche se non pienamente stabili, mentre la prossima settimana altre perturbazioni atlantiche potrebbero tornare a interessare la Toscana. Secondo gli esperti di 3bmeteo, dopo quattro ondate di caldo africano che hanno segnato l’estate, quella di questa settimana appare come una vera e propria ’rottura’, che non vuol dire certo la fine della stagione estiva ma l’avvio di una fase diversa.

Allerta MeteoMaltempo