Fuochi d’artificio e droni che formano figure in cielo: in Versilia uno show clamoroso

Forte dei Marmi, 18 luglio 2025 – L’appuntamento è per la sera di mercoledì 23 luglio dalle 22.30 a mezzanotte. Un’ora e mezzo di spettacolo come da queste parti non si è mai visto. Una festa estiva in cielo, con i fuochi d’artificio che verranno lanciati da droni che formeranno figure speciali a diverse decine di metri d’altezza. Uno show che il celebre tenore Andrea Bocelli regala alla città in collaborazione con il suo stabilimento balneare, il celebre Alpemare e il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.

Uno spettacolo che, promettono gli organizzatori, lascerà a bocca aperta i tanti visitatori, turisti e residenti abituali della Versilia e non solo. Un evento di grande richiamo che è stato presentato dal comune di Forte dei Marmi. I droni in cielo saranno 550.

L’appuntamento è nel tratto di costa di fronte a via Padre Ignazio da Carrara, la via principale di Vittoria Apuana. I droni partiranno da lì, ma gli organizzatori promettono la visione nitida a chilometri di distanza, da Viareggio a Marina di Massa.

“Abbiamo accolto e patrocinato questa iniziativa perché si configura come un evento di forte valore pubblico e collettivo – afferma l’amministrazione comunale –. Non si tratta di una proposta riservata, ma di un momento pensato per essere condiviso da tutta la cittadinanza e dai numerosi visitatori presenti in città. Un’occasione che rafforza l’immagine di Forte dei Marmi come luogo capace di coniugare accoglienza, qualità e innovazione anche nei linguaggi del contemporaneo”.

L’inserimento di questo spettacolo all’interno della stagione estiva 2025, “realizzato in massima sicurezza e con attenzione all'ambiente – spiega il Comune – si inserisce dunque, in un percorso più ampio che guarda con attenzione alla valorizzazione dell’identità locale, anche attraverso nuove forme di espressione artistica. L’uso della luce, del movimento e della tecnologia consentirà infatti di assistere ad uno straordinario spettacolo visivo, reso possibile grazie al coordinamento di formazioni di volo di sciami di droni dotati di luci a Led lasciando un segno nella memoria collettiva”.