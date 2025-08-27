Lusso, arte e moda a Villa Bertelli. Sfilata-evento con pellicce e occhiali. Grande omaggio al Made in Italy

Evento d’eccezione che unirà arte, moda, creatività, artigianalità made in Italy e, soprattutto, lusso. Oggi alle ore 18 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli andrà in scena una passerella unica, mai vista negli ultimi anni per l’unicità degli articoli proposti inserita nella mostra ospitata al primo piano “Forte più che mai” della pittrice-regina dell’eno-arte Elisabetta Rogai che fino al 7 settembre - allestita dall’architetto Monica Baldi - propone 24 opere che abbracciano ben 14 anni di carriera comprendendo 12 dipinti su tela e poi cinque dipinti su denim e sette scaglie di marmo dai 10 ai 25 chilogrammi, su cui Rogai ha dipinto figure per lo più femminili utilizzando colori a olio e vino.

Una vetrina artistica di livello che si sposerà con un appuntamento che intende esaltare la bellezza in ogni sua forma: la pellicceria fiorentina (con showroom a Marina di Pietrasanta) Fabio Bellagambi, che conta 100 anni di storia, presenterà capi sartoriali da mille e una notte per uomo e donna, trasformando Villa Bertelli in un red carpet dedicato all’italianità manifatturiera di livello.

A sfilare saranno proprio le clienti per interpretare in modo giocoso e divertente la capacità di interpretare il lusso tra visoni, shearling, cincilla, zibellini e molti altri modelli da tagli e design versatili abbinati ad accessori frutto del lavoro di un team consolidato di artigiani abilissimi.

Accanto alle pellicce, spazio alla raffinatezza della tecnologia applicata al design con gli spettacolari occhiali da sole e da vista gioiello firmati dall’imprenditore Filiberto Nerone. Realizzati su misura grazie a una scansione 3D avanzata che rileva con precisione la fisionomia del volto, questi occhiali uniscono l’innovazione alla preziosità dei materiali – oro 18 carati, platino, pietre preziose – dando vita a pezzi unici già richiestissimi nei mercati internazionali più esclusivi, da Monte Carlo a Dubai.

A condurre la serata sarà Francesca Navari, giornalista de La Nazione, che guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra arte, moda e tradizione, celebrando l’eccellenza del made in Italy in una cornice straordinaria. Un appuntamento che renderà omaggio alla bellezza in ogni sua forma, celebrando l’eccellenza italiana in un contesto di pura magia.