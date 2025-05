Zaini decorati ricavati dalle sciarpe. E’ il laboratorio per gli over 6 anni

Spazio anche alla cultura con la mostra “Arte e moda” della collezionista e antiquaria lucchese Renata Frediani, già inaugurata, che a Palazzo Bernardini propone un viaggio nel tempo attraverso una straordinaria esposizione di quadri d’autore in dialogo con abiti vintage anni ’60 e ’70, provenienti dalla sua collezione privata.

Al Real Collegio, novità di quest’anno, nella giornata di sabato, dalle 10 alle 18,30, saranno organizzati anche speciali workshop dedicati ai mestieri della moda, in particolare su “Ricamo artistico”, “Le piante tintorie della macchia mediterranea”, “Cuci la tua gonna con Atelier Vicolo n.6”, “Lavorare a maglia con i ferri circolari e la tecnica continentale” e uno speciale laboratorio per bambini: “lo zaino circolare”.

I workshop sono promossi da Federmoda Cna e Museo del tessuto di Prato, e saranno aperti a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino il mondo del made in Italy (per iscriversi consultare il sito www.luccafashionweekend.it ). In particolare da non perdere l’appuntamento di sabato dalle 10 alle 12 con il Museo del Tessuto di Prato con la Manifattura Big/Lanificio Bisentino che attiverà un curioso laboratorio riciclando le vecchie sciarpe da cui gli improvvisati piccoli partecipanti, seguiti da Rakele Tondini, ricaveranno spettacolari zaini da loro stessi decorati, che potranno portare a casa. Laboratorio a ingresso libero per over 6 anni (massimo 12 bambini).

Tra gli ospiti più attesi ai talk: Attilio Attilieni (presidente Lelly Kelly), Giacomo Pieroni (Ceo Rue des Mille), l’attore Riccardo Stellini, Benedetta Sabatini (Ceo Le Vanità), Italo Fontana (Ceo U-Boat) e Marialina Marcucci (presidente Fondazione Carnevale) protagonisti di talk su moda, sostenibilità e imprenditoria, moderati da Laura Pranzetti Lombardini. Sempre nella giornata di sabato 31 si articolerà il programma “Off”, con gli eventi organizzati dalle attività commerciali all’interno dei loro spazi espositivi, che inizieranno a partire dalle ore 16 per proseguire fino alle 23.

Tra i protagonisti Chiasso Barletti, Lanza, Centrottica Lucca, Outlet del Borgo, Spacciottica, Mami Manifattura Italiana, Maddy & Ighli Store, Mercerie del Borgo, Frammenti, Le Parole d’Oro, Atelier Ricci, Salumeria Pieretti Massimo, Ganapati Ayrvedic Centre, Calzoleria Calisti, Balloon Express, L’Orto del Borgo, Guidi abbigliamento, Morena Acconciature, Nicla, Le Bontà, Momax calzature, Sughero, Lucca Case, Papeschi, Paola Favilla Vivai, Gioielleria Pedonesi Vittorio.