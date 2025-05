Lucca sale in passerella. Tre giorni alla moda

Ci siamo. Si apre per Lucca il fine settimana più glamour dell’anno con la città che si veste di stile tra arte, cultura e grandi firme. In tre parole è Lucca Fashion Weekend che da domani a domenica accenderà i riflettori sulla moda e quindi sull’artigianato di qualità coinvolgendo anche i giovani, in particolari i giovani artisti del Liceo Passaglia.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Lucca e ideata dall’assessore al commercio Paola Granucci, con la direzione artistica di Beatrice Taccini. Intreccia arte ecultura, il lusso delle grandi firme con il fascino dell’identità locale, tra eventi gratuiti, incontri e performance dal vivo. Installazioni sensoriali e talk con ospiti d’eccezione per entrare in contatto con il meglio del Made in Italy: dalle maison internazionali come Armani, alle botteghe artigiane, che custodiscono la tradizione.

Al centro di questa edizione saranno proprio le realtà del territorio: botteghe, atelier e laboratori che reinterpretano il saper fare tipicamente italiano, con uno sguardo contemporaneo. Ad accoglierli saranno i luoghi simbolo della città come musei, palazzi nobiliari e caffè storici, trasformati per l’occasione in set immersivi. Perché a Lucca, ogni angolo può diventare una passerella.

Il programma della tre giorni di Lucca Fashion Weekend sarà diviso in tre parti: Off, End, Exp, dedicate rispettivamente alle attività commerciali, ai brand e alla cultura. Ogni giorno, a partire dalle ore 10, Armani Beauty animerà il Loggiato Pretorio con installazioni esclusive, masterclass ed esperienze olfattive, animate dalla make-up artist Donatella Ferrari, in collaborazione con “Le Vanità Profumerie”. Sotto al loggiato di Via Beccheria, in collaborazione con Feltrinelli, spazio invece agli incontri pubblici con personaggi del mondo della moda e dell’imprenditoria, in un dialogo tra narrazione, stile e identità. Tra i punti nevralgici della manifestazione il Real Collegio, con il party serale di sabato 31 maggio ad ingresso libero con performance fashion e musica live. Ogni giorno a Villa Bottini, dalle 10 alle 19, sarà protagonista la moda circolare di lusso con Qhlype, la startup di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, con i capi dal guardaroba dei vip. E nodo al fazzoletto per domenica quando il Mercato di Forte dei Marmi sarà in Borgo Giannotti.