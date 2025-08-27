I quattro Dem in corsa per Firenze. Adesso manca solo il timbro di Fossi

All’unanimità dei presenti (32 su 42), lunedì sera la direzione territoriale del Partito Democratico della Versilia ha indicato i quattro rappresentanti –, due donne e due uomini, in base all’accordo con la direzione lucchese – candidati a correre nel collegio provinciale per le elezioni del consiglio regionale in programma il 12 e 13 ottobre. Per ufficializzare la corsa per Firenze adesso manca solo il timbro del segretario Dem Emilio Fossi, atteso dopo la direzione regionale già convocata per il 6 settembre.

Il segretario territoriale del Pd Riccardo Brocchini, presidente del consiglio comunale di Massarosa; ha accettato la sfida "spinto da un forte senso di responsabilità e dalla convinzione che la Versilia – afferma Brocchini – debba avere una rappresentanza solida, capace di portare le istanze del nostro territorio all’interno delle istituzioni regionali". Da quando il Pd si è formato, la Versilia Dem non è mai riuscita a portare la sua voce in via Cavour. In lista, per cercare di spezzare l’incantesimo, anche l’avvocato Alessandro Del Dotto, ex sindaco di Camaiore e delegato per la Costa del presidente Eugenio Giani, che porta in dote "lo schietto realismo e la pragmatica concretezza di questo territorio in cui, da sindaco – dice – ho avuto l’onore di amministrare, affrontando le sfide dei tagli alle finanze pubbliche, delle rivoluzioni dei servizi, degli incendi e delle alluvioni, del vento devastante e della pandemia. Un’esperienza, la mia, che mi ha portato a contatto con gente di ogni Comune e con le tante richieste e aspettative".

Proseguendo in ordine alfabetico, sempre da Camaiore si prepara a correre per Firenze anche anche l’assessore alle politiche sociali Anna Graziani, già candidata del Pd alle ultime politiche, che si propone in Regione per "dare voce alla Versilia e alla provincia di Lucca in un’istituzione che – afferma – spesso viene percepita come distante. Credo invece che la Regione debba essere vicina ai cittadini, alle amministrazioni locali e ai loro problemi concreti, dall’abitare alla sanità, dal lavoro alle infrastrutture". A chiudere la rosa del poker versiliese è infine la fortemarmina Patrizia Vagli, ex docente di matematica e membro della segreteria territoriale.

L’unica incognita, che potrebbe sparigliare le carte della lista, è rappresentata dall’ex sindaco di Capannori ed ex presidente della Provincia Luca Menesini, rimasto fuori dalle quattro proposte della direzione lucchese ma proposto alla direzione regionale dalll’assemblea comunale del Pd di Capannori.