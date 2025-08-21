Elezioni, Romizi guida la lista di Avs. Da Arezzo2020 alla corsa per la Regione

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
CronacaElezioni, Romizi guida la lista di Avs. Da Arezzo2020 alla corsa per la Regione
21 ago 2025
EMANUELE BALDI
Cronaca
AREZZO Segreterie al lavoro per presentare a tempo di record le liste dei candidati che correranno alle elezioni regionali del...

AREZZO Segreterie al lavoro per presentare a tempo di record le liste dei candidati che correranno alle elezioni regionali del 12-13 ottobre. Il tempo è tiranno e la chiusura del campo largo proprio nei giorni di Ferragosto, a meno di due mesi dal voto, non hanno certo giocato a favore di chi è impegnato dalla mattina alla sera a ’schierare le formazioni’ per la tornata elettorale d’autunno. I primi a depositare le liste comunque potrebbero essere – indicativamente – nella giornata di venerdì Avs (Alleanza Verdi Sinistra) con il segretario Dario Danti e il commissario dei Verdi Filiberto Zaratti (nella foto). Alcuni nomi erano già filtrati nei giorni scorsi. A correre per Avs saranno la consigliera regionale Silvia Noferi, da poco entrata nelle fila di Europa Verde e il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi apriranno le liste di Firenze città e della Piana fiorentina, sulla Piana sarà candidata anche la consigliera metropolitana Diana Kapo. Capolista ad Arezzo il consigliere comunale Francesco Romizi. A Lucca capolista sarà l’ex assessore alla scuola di Capannori Francesco Cecchetti, che sarà candidato anche a Pisa dove aprirà la lista il aindaco di Calci Massimiliano Ghimenti. A Siena capolista l’ex assessora di Colle Val d’Elsa Serena Cortecci. In lista anche Luca Atzori. A Prato ci sarà in lista il consigliere comunale di Montemurlo Alessio Laschi. Per quanto riguarda Livorno i nomi caldi sono quelli di Diletta Fallani di Europa Verde e di Marco Guercio, segretario cittadino di Sinistra Italiana. A Pistoia i nomi sono quelli di Nicoletta Guarducci e Tiziano Traversari.

Emanuele Baldi

