Il Carnevale accende l’estate. Bibbiena si veste di Medioevo. Sfida tra rioni, cavalieri in campo

di Sonia Fardelli

Tempo di Carnevale anche in piena estate a . La cittadina casentinese si appresta a vivere l’edizione estiva della sua kermesse più famosa e ad arricchirla ci sarà anche un torneo medievale con i Cavalieri di Arezzo. L’appuntamento è per il 31 agosto con un’edizione straordinaria che promette di incantare visitatori e appassionati. Il cuore pulsante dell’evento sarà la sfida equestre tra i rioni storici con la partecipazione dei Cavalieri di Arezzo che porteranno sul campo l’antica arte della cavalleria medievale, spettacolo che li ha portati in giro per l’Italia e anche all’estero. Il torneo cavalleresco è in programma alle ore 19 nel campo sportivo dell’oratorio, subito sotto le mura del paese. Alla fine il corteo storico condurrà i partecipanti in piazza Tarlati dove saranno aperte le tradizionali osterie. Qui sarà possibile cenare in un’atmosfera d’altri tempi. Alle 21 la cerimonia di premiazione e il corteggio storico, seguiti da una serie di spettacoli: quello con la magia del fuoco realizzato da Laura Magic Farmer, le esibizioni degli Sbandieratori e Musici della città, l’intrattenimento dei Cantori del Tarlati, il tutto condito dalle rime di Gianluca Foresi nello spettacolo "All’improvviso la rima". L’accesso alla giostra cavalleresca è fissato a 10 euro euro, biglietto che include anche una consumazione in piazza Tarlati. È prevista l’attivazione di una prevendita per garantire la partecipazione a questo evento unico che conferma come una delle destinazioni più autentiche per chi desidera immergersi nella storia medievale. Nel corso degli anni il Carnevale storico ha saputo reinventarsi per richiamare sempre più pubblico, mantenendo salda la propria identità.

Dopo il successo delle precedenti edizioni estive, caratterizzate dal Banchetto del Tarlati, questa edizione si propone di dare un nuovo slancio ad uno dei Carnevali più antichi d’Italia che affonda le proprie radici nel lontano 1337. "L’edizione invernale è andata alla grande – spiega Stefano Brami, presidente dell’associazione Carnevale storico – Ora torna l’edizione estiva che abbiamo voluto vivacizzare con un torneo cavalleresco medievale assolutamente da non perdere. A seguire ci saranno poi spettacoli di grande livello sulla nostra piazza principale ad ingresso libero".