Catenine nel mirino. Altro turista rapinato. Fermato minorenne. Agenti presi a calci

Quasi più delle biciclette, vanno ormai a ruba le catenine d’oro. Diversi gli episodi di rapina segnalati dall’inizio della primavera, in particolare nella zona della Darsena. Nel mirino soprattutto giovani uomini, avvicinati fuori da locali o dai ristoranti, da malviventi che come gazze puntano il bagliore dell’oro che sbuca dal colletto delle camicie o delle t-shirt. L’ultimo episodio, di una lunga scia di denunce, risale allo scorso fine settimana, ed è finito con l’arresto, da parte degli agenti del Commissariato, del presunto autore di quel colpo violento: un ragazzo di sedici anni. Originario del Marocco, che in Italia risulta non accompagnato e senza fissa dimora. Per lui l’accusa è rapina aggravata resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Dalla rapina all’arresto, tutto si è consumato intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica lungo il Vialone. Dova una volante ha notato una persona inseguire due giovani, e, alla vista degli agenti, l’inseguitore ha chiesto aiuto dichiarando di essere stato appena rapinato dai due fuggitivi. A quel punto i poliziotti, scesi dall’auto di servizio, come in una staffetta hanno proseguito a corsa l’inseguimento lungo il Viale Europa. Uno dei due sospettati è stato bloccato in un parcheggio, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce nella Pineta di Levante. Il giovane fermato ha reagito con calci e pugni, tentando di sfuggire all’arresta, ma è stato immobilizzato e condotto sull’auto di servizio.

Ricostruendo la vicenda in Commissariato, è emerso che poco prima un turista piemontese era stato avvicinato dai due aggressori all’uscita di un locale nella Darsena. Dopo uno scambio di parole non comprese, il turista è stato assalito alle spalle, con calci e pugni, e derubato di una collanina in oro, poi l’inseguimento fino all’incontro con la pattuglia della Polizia, che ha recuperato l’oggetto dalle mani del sedicenne. Il ragazzo è stato quindi arrestato e associato all’istituto Orti Oricellari di Firenze, a disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, che ha richiesto la convalida dell’arresto. L’udienza è stata fissata per oggi.